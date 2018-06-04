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"Не зомбируйте народ": Ніцой жорстко відповіла Угорщині

STYLERLIFE        04.06.2018 - 20:30
Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/ByVengrinovich)
Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/ByVengrinovich)

Письменниця розповіла правду про думку світового співтовариства

Українська письменниця і громадський діяч Лариса Ніцой жорстко відповіла заступнику глави угорської громади в Україні Тібору Томпу в прямому ефірі одного з вітчизняних телеканалів. Про це повідомляє ZIK.

"Для початку скажу: не зомбируйте народ! Ніхто з міжнародного співтовариства не стурбований. Нам надійшли рекомендації Венеціанської комісії, Європарламент звернувся до комісії, і ми звернулися, отримали рекомендації. Стурбовані одні угорці", - сказала вона.

Більш того, за словами Ніцой, у разі розвитку інших сценаріїв, "ми будемо до чортової собачої матері цю владу змітати".

"Або ви погодитеся на це, або ми будемо до чортової собачої матері цю владу змітати, і будете вчити свою угорську мову тільки факультативно! Тому хапайтеся за цю можливість, поки вона є. І передайте це своєю Угорщини", - підкреслила вона.

Відео: Ніцой жорстко відповіла Угорщині (Youtube-канал/ZIK)

До речі, відома письменниця Лариса Ніцой, розповіла, що вона і далі буде захищати українську мову й всіляко його піарити. Вона зазначила, що таким чином будує український світ. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Я піарюсь на мові. На кожному кроці. В повній мірі. Голосно. В магазинах, в транспорті, в школах, садочках, на вулиці, в літаку. Як тільки замість мови "русский мир" - відразу я зі своїм піаром. Я чекала 30 років. Я просила, дайте мені Україну. Ви дали? Ні. Хтось відомий сказав: "Дайте жінці, що вона хоче, інакше вона сама візьме". Я. піарюсь. На мові", - написала Ніцой.

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Теги: Венгрия, Закарпаття, украинский язык
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