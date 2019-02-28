Немцам рассказали о российской агрессии в Украине (фото)

В Германии популяризировали Украину и рассказывали про российскую агрессию

В немецком городе Хемниц было проведено акцию "Объединенные Флагом-#LiberateCrimea". В центре города перед ратушей представители украинской диаспоры развернули большой крымскотатарский флаг, флаги Украины, Германии, флаг ВМФ Украины, желто-голубые бумажные кораблики с именами пленных моряков, плакаты и листовки.

Таким образом активисты пытались рассказать немецкой публике о проблемах российской агрессии в Украине, о проблемах крымских татар и нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

"Люди подходили неохотно, но слушали издали и интересовались. С некоторыми удалось поговорить и даже изменить их пророссийское мнение. Для многих информация была новая и они, только услышав нас, начали задумываться", - рассказали организаторы акции из союза AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V.

Акция "Объединенные Флагом-#LiberateCrimea" в Германии (фото: facebook.com/AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V.)

Акция "Объединенные Флагом" была основана украинцами Ирландии в 2017 году. 12 октября 2018 года крымскотатарскими, украинскими и европейскими активистами основано международное общественное движение за деоккупацию Крыма #LIBERATECRIMEA. Впоследствии акция "Объединенные Флагом" также присоединилась к совместной работе, но уже под новым названием "Объединенные Флагом - #LiberateCrimea".

Уже с октября месяца флаг крымскотатарского народа размерами 3/4,5 м начал свое путешествие по всему миру: Австралия, Америка, Канада, Аргентина, Европа и Азии. 26 июня 2019 года флаг вернется в Украину, чтобы вместе с представителями мировых общин отпраздновать День крымскотатарского флага, а также напомнить, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Напомним, что в Киеве на Майдане Независимости активисты провели акцию "Украина, помни: Крым оккупирован".