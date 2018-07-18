Неохраняемый склад с танками в Харькове: появились детали скандала

Кадр из видео (youtube.com/DIMA TOTAL)

В "Укроборонпроме" отреагировали на инцидент

На склад в Харькове без труда пробрались два блогера и зафиксировали на видео неохраняемые танки, которых было несколько сотен. В государственном концерне "Укроборонпром" открестились от скандала и заявили, что военная техника является избыточным имуществом Министерства обороны Украины и принадлежит ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"В связи с обнародованием на интернет-ресурсе YouTube видеоролика по поводу военной техники, которая расположена на территории танкового склада в Харькове, Государственный концерн "Укроборонпром" сообщает следующее. Военная техника, которая зафиксирована на видео, является избыточным имуществом Министерства обороны Украины и принадлежит Вооруженным силам Украины", - сообщили в концерне.

"На сегодня, соглашения между предприятиями Концерна и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены. Хотя за последние годы "Укроборонпромом" неоднократно принимались меры для упорядочения этого вопроса. Согласно законодательным нормам, предприятия Концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение", - добавили в заявлении.

"Сейчас "Укроборонпромом" проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия. О результатах будет дополнительно сообщено средства массовой информации", - отметили в пресс-службе.

О сложившейся ситуации высказался волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook. Он убежден, что "Укроборнпром" пытается скрыть правду, поскольку если бы боевые машины принадлежали Министерству обороны, то они уже были бы в военной части.

"В веселое время живем. Чтоб снять с себя ответственность за скандал УОП официально заявляет, что все танки принадлежат МО. МО заявляет обратное. Уже немного зная систему в МО, уверен, что если бы это майно МО, то оно уже давно было бы в какой то В/Ч, где есть ответственные и виноватые. Типа Балаклеи. Вот самое время завести туда роту спецназа и увезти все танки в Балаклею. А УОП пусть потом годами в суде доказывает где чье и как лежало. Но самое страшное, так это руководство предприятий УОП, которым вообще наплевать на все. И на армию, и на государство. Здесь и сейчас прикрыть себе задницу", - отметил волонтер.

Скриншот (ukroboronprom.com.ua)

Скриншот поста (facebook.com/skitalec)

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