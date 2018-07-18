Склад з танками в Харкові: з'явилися деталі скандалу

Кадр з відео (youtube.com/DIMA TOTAL)

В "Укроборонпромі" відреагували на інцидент

На склад у Харкові легко пробралися два блогери і зафіксували на відео танки, яких було кілька сотень. В державному концерні "Укроборонпром" відхрестилися від скандалу і заявили, що військова техніка є надлишковим майном Міністерства оборони України і належить ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрома".

"У зв'язку з оприлюдненням на інтернет-ресурсі YouTube відеоролика з приводу військової техніки, яка розташована на території танкового складу в Харкові, Державний концерн "Укроборонпром" повідомляє наступне. Військова техніка, яка зафіксована на відео, є надлишковим майном Міністерства оборони України і належить Збройним силам України", - повідомили в концерні.

"На сьогодні, угоди між підприємствами Концерну та Міноборони з відповідального зберігання цього майна не укладено. Хоча за останні роки "Укроборонпромом" неодноразово приймалися заходи для впорядкування цього питання. Згідно законодавчим нормам, підприємства Концерну не мають повноважень на відповідальне зберігання майна Міноборони і, відповідно, на фінансування витрат на його зберігання", - додали у заяві.

"Зараз "Укроборонпромом" проводиться розслідування про стан охорони периметра підприємства. Про результати буде додатково повідомлено засобам масової інформації", - зазначили в прес-службі.

Про ситуації висловився волонтер Роман Доник на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він переконаний, що "Укроборнпром" намагається приховати правду, оскільки якби бойові машини належали Міністерству оборони, то вони вже були б у військовій частині.

"У веселий час живемо. Щоб зняти з себе відповідальність за скандал УОП офіційно заявляє, що всі танки належать МО. МО заявляє протилежне. Вже трохи знаючи систему в МО, впевнений, що якщо б це було майно МО, то воно вже давно було б у якійсь В/Ч, де є відповідальні і винні. Типу Балаклії. Ось саме час завести туди роту спецназу і відвезти всі танки в Балаклію. А УОП нехай потім роками в суді доводить де чиє і як лежало. Але найстрашніше, так це керівництво підприємств УОП, яким взагалі наплювати на все. І на армію, і на державу. Тут і зараз прикрити собі дупу", - зазначив волонтер.

Скріншот (ukroboronprom.com.ua)

Скріншот поста (facebook.com/skitalec)

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