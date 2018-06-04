Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Неожиданно: на росТВ окрасили студию в цвета украинского флага (видео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 08:55
Кадр из видео (YouTube/Сила Слова)
Кадр из видео (YouTube/Сила Слова)

Лидера "Новой России" возмутили украинские национальные символы

В эфире известного российского пропагандистского шоу на телеканале "Россия 1" студия была окрашена  в цвета украинского флага. Также был изображен Герб Украины. В сети появилось видео выпуска шоу "60 минут". Ролик опубликован в YouTube.

На экране появляется фрагмент украинского флага. Появление украинской символики заметил один из приглашенных политиков.

"Очень жаль, что мы находимся в студии и постоянно у нас здесь жовто-блакитний флаг. Потому что мы все-таки в российской студии находимся. Это очень печально", - сказал лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

Видео: Пропагандистское шоу "60 минут" (YouTube/Сила Слова)

Ранее сообщалось, что украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина.

Также журналист обратил внимание россиян на то, что Путин постоянно обещал своим гражданам, что пенсионный возраст в РФ, в отличии от Украины, не будет повышаться. Теперь же в России готовится закон, который повысит пенсионный возраст, что является очередным примером лживых слов Путина.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)

В России задержаны активисты, развернувшие флаг Украины в поддержку Олега Сенцова "Вам не стыдно?": грустное обращение россиян к Путину на коленях (видео)
Теги: Россия, пропаганда, росТВ
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top