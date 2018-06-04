Неожиданно: на росТВ окрасили студию в цвета украинского флага (видео)

Лидера "Новой России" возмутили украинские национальные символы

В эфире известного российского пропагандистского шоу на телеканале "Россия 1" студия была окрашена в цвета украинского флага. Также был изображен Герб Украины. В сети появилось видео выпуска шоу "60 минут". Ролик опубликован в YouTube.

На экране появляется фрагмент украинского флага. Появление украинской символики заметил один из приглашенных политиков.

"Очень жаль, что мы находимся в студии и постоянно у нас здесь жовто-блакитний флаг. Потому что мы все-таки в российской студии находимся. Это очень печально", - сказал лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

Видео: Пропагандистское шоу "60 минут" (YouTube/Сила Слова)

Ранее сообщалось, что украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина.

Также журналист обратил внимание россиян на то, что Путин постоянно обещал своим гражданам, что пенсионный возраст в РФ, в отличии от Украины, не будет повышаться. Теперь же в России готовится закон, который повысит пенсионный возраст, что является очередным примером лживых слов Путина.

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