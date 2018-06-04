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Несподівано: на росТБ пофарбували студію в кольори українського прапора (відео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 08:55
Кадр з відео (YouTube/Сила Слова)
Кадр з відео (YouTube/Сила Слова)

Лідера "Новой России" обурили українські національні символи

В ефірі відомого російського пропагандистського шоу на телеканалі "Росія 1" студія була забарвлена в кольори українського прапора. Також був зображений Герб України. У мережі з'явилося відео випуску шоу "60 хвилин". Ролик опублікований в YouTube.

На екрані з'являється фрагмент українського прапора. Поява української символіки зауважив один із запрошених політиків.

"Дуже шкода, що ми знаходимося в студії і постійно тут у нас жовто-блакитний прапор. Тому що ми все-таки в російській студії знаходимося. Це дуже сумно", - сказав лідер руху "Новая Россия" Нікіта Ісаєв.

Відео: Пропагандистське шоу "60 хвилин" (YouTube/Сила Слова)

Раніше повідомлялося, що український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна.

Також журналіст звернув увагу росіян на те, що Путін постійно обіцяв своїм громадянам, що пенсійний вік в РФ, на відміну від України, не буде підвищуватися. Тепер же в Росії готується закон, який підвищить пенсійний вік, що є черговим прикладом брехливих слів Путіна.

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Теги: Россия, пропаганда, росТВ
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