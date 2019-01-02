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Неравенство в оплате труда: украинцам рассказали, как решить проблему

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 08:36
Неравенство в оплате труда: украинцам рассказали, как решить проблему
Иллюстративное фото (pixabay)

За третий квартал 2018 года зарплата мужчин в Украине была почти на 24% выше

Как известно, в Украине существует неравенство в оплате труда женщин и мужчин. На данный момент 60% женщин работают на низкооплачиваемых должностях. А порой, оплата труда для женщин и мужчин отличается даже на одних и тех же должностях. Об этом информирует Сегодня

По статистике, за третий квартал 2018 г. зарплата мужчин в Украине была почти на 24% выше, чем зарплата женщин. Более того, эта разница выросла по сравнению с началом года. Ситуация с гендерным неравноправием в сфере оплаты труда очень болезненна и не меняется в лучшую сторону уже довольно долго.

По словам экспертов, данная проблема имеет обоснования: этому способствовали долгие годы, когда права женщин пытались всячески ущемить. Сейчас это наложило свой отпечаток. Мужчины не воспринимают женщин как равных конкуренток, а работодатели не всегда охотно берут их на работу.

"У мужчин-работодателей, женщина – это источник потенциальных опасностей. Когда она молодая – она может забеременеть и уйти в декрет, дальше 3 года в декрете, потом начинаются страшилки на тему больничного с ребенком, школы и прочее. А как только дама выходит из детородного периода в 45+ она работодателям не нужна. И получается, что такого возраста, когда дама может наравне с мужчиной конкурировать за рабочее место, не будучи угрозой для работодателей, просто нет", – отмечает специалист.

Однако даже если государство разработает системный подход для решения этой проблемы, например, внедрит квоты, все равно останется неразрешенный момент. Ведь главная проблема в том, что сами женщины не чувствуют себя ущемленными из-за того, что им, при равных условиях и на одних и тех же должностях, платят меньше, нежели мужчинам. Они соглашаются на такую работу и не видят в этом ничего плохого.

Напомним, что с 1 января существенно выросла зарплата преподавателей вузов. Как отметили в министерстве, за последние два года были повышены зарплаты учителям и воспитателям в детсадах. 

Мы писали, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине повышается на 12% - с 3723 до 4173 грн. В 2019 году она составит 10129 грн и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В ноябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%. Реальная зарплата в ноябре выросла на 11,4%.

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