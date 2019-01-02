Нерівність в оплаті праці: українцям розповіли, як вирішити проблему

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За третій квартал 2018 року зарплата чоловіків в Україні була майже на 24% вище

Як відомо, в Україні існує нерівність в оплаті праці жінок і чоловіків. На даний момент 60% жінок працюють на низькооплачуваних посадах. А часом, оплата праці для жінок і чоловіків відрізняється навіть на одних і тих же посадах. Про це інформує Сьогодні.

За статистикою, за третій квартал 2018 р. зарплата чоловіків в Україні була майже на 24% вище, ніж зарплата жінок. Більше того, ця різниця зросла порівняно з початком року. Ситуація з гендерною нерівноправністю у сфері оплати праці дуже болюча і не змінюється в кращу сторону вже досить довго.

За словами експертів, дана проблема має обґрунтування: цьому сприяли довгі роки, коли права жінок намагалися всіляко обмежити. Зараз це наклало свій відбиток. Чоловіки не сприймають жінок як рівних конкуренток, а роботодавці не завжди охоче беруть їх на роботу.

"У чоловіків-роботодавців, жінка – це джерело потенційних небезпек. Коли вона молода – вона може завагітніти і піти в декрет, далі 3 роки в декреті, потім починаються страшилки на тему лікарняного з дитиною, школи та інше. А як тільки дама виходить з дітородного періоду в 45+ вона роботодавцям не потрібна. І виходить, що такого віку, коли дама може нарівні з чоловіком конкурувати за робоче місце, не будучи загрозою для роботодавців, просто немає", – відзначає фахівець.

Проте навіть якщо держава розробить системний підхід для вирішення цієї проблеми, наприклад, запровадить квоти, все одно залишиться невирішений момент. Адже головна проблема в тому, що самі жінки не відчувають себе ущемленими через те, що їм, при рівних умовах і на одних і тих же посадах, платять менше, ніж чоловікам. Вони погоджуються на таку роботу і не бачать в цьому нічого поганого.

Нагадаємо, що з 1 січня істотно зросла зарплата викладачів вузів. Як відзначили в міністерстві, за останні два роки були підвищені зарплати вчителям і вихователям у дитсадках.

Ми писали, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн. У 2019 році вона складе 10129 грн і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У листопаді 2018 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 9161 грн, збільшившись порівняно з листопадом минулого року на 22,5%. Реальна зарплата у листопаді зросла на 11,4%.