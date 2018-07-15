"Неведомая хворь": руководящий состав военного склада ушел на больничный после обнаружения "просрочки"

Фото: (pixabay.com)

Просроченную консервацию отправили на экспертизу в независимую лабораторию

На складе 46-го Объединенного центра обеспечения были обнаружены тонны просроченной и бракованной продукции, не подлежащей к употреблению. После этого была начата проверка качества продовольствия для военнослужащих. Об этом говорится в пресс-службе Министерства обороны Украины, сообщает "УНИАН".

"В связи с этим основной целью инспекции является проверка фактов нарушений служебной деятельности должностных лиц 46-го Объединенного центра обеспечения ВС Украины", - отметили в ведомстве.

Фото: (facebook.com/yuri.biriukov)

Комиссия опечатала продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверила соответствующую документацию. Отмечается, что образцы продуктов питания были высланы в независимую аккредитованную лабораторию, которая установит их качество и предоставить соответствующие выводы. По завершении анализа полученные материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Советник главы Минобороны Юрий Бирюков сообщил в социальной сети Facebook о поголовном побеге всего состава руководства 46-го Объединенного центра обеспечения на больничный.

Фото: (facebook.com/yuri.biriukov)

"Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпитали, очень скоро всех вылечат. Для них это пиар, для них это просто повод для криков-стонов. Для армии это проблема, для "пиратов" Дмитрия Марченко - кропотливая, практически детективная работа. По крупицам собирать информацию, по крошкам искать следы. Его Главное управление уже год отвечает за качество консервов, а значит с качеством все должно быть нормально. Но раз за разом обнаруживались отвратительные экземпляры, раз за разом находили бракованные партии", - написал Бирюков.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/yuri.biriukov

Кроме того, Бирюков рассказал, что в течение грядущих двух недель специальная комиссия "вывернет наизнанку" все хранящееся на территории склада, в том числе учеты заработной платы и всю другую документацию.

"Опечатано все, каждое помещение, каждый склад теперь будут изучать под микроскопом", - акцентировал Бирюков.





Скриншот поста аккаунта facebook.com/yuri.biriukov

Напомним, что недавно произошел взрыв на химзаводе в Китае. В результате случившегося 19 человек погибли, 12 ранены.

Видео: (video.rbc.ua)