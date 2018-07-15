"Невідома хвороба": керівний склад військового складу пішов на лікарняний після виявлення "прострочки"

Фото: (pixabay.com)

Прострочену консервацію відправили на експертизу в незалежну лабораторію

На складі 46-го Об'єднаного центру забезпечення були виявлені тонни простроченої та бракованої продукції, яка не підлягає вживанню. Після цього була розпочата перевірка якості продовольства для військовослужбовців. Про це йдеться у прес-службі Міністерства оборони України, повідомляє "УНІАН".

"У зв'язку з цим основною метою інспектування є перевірка фактів порушень службової діяльності посадових осіб 46-го Об'єднаного центру забезпечення ЗС України", - зазначили у відомстві.

Фото: (facebook.com/yuri.biriukov)

Комісія опечатала продовольчі, речові склади, сховища пально-мастильних матеріалів і перевірила відповідну документацію. Відзначається, що зразки продуктів харчування були вислані до незалежної акредитованої лабораторії, яка встановить їх якість та надасть відповідні висновки. По завершенні аналізу отримані матеріали будуть направлені в правоохоронні органи.

Радник глави Міноборони Юрій Бірюков повідомив у соціальній мережі Facebook про поголовну втечу всього складу керівництва 46-го Об'єднаного центру забезпечення на лікарняний.

Фото: (facebook.com/yuri.biriukov)

"Там взагалі погано зі здоров'ям особового складу, невідома хвороба за добу вразила майже весь керівний склад найбільших військових складів на півдні України. Але нічого, у нас нормальні госпіталі, дуже скоро всіх вилікують. Для них це піар, для них це просто привід для криків-стогонів. Для армії це проблема, для "піратів" Дмитра Марченка - кропітка, майже детективна робота. По крупицях збирати інформацію по крихтах шукати сліди. Його Головне управління вже рік відповідає за якість консервів, а значить з якістю все повинно бути нормально. Але раз за разом виявлялися жахливі екземпляри, раз у раз знаходили браковані партії", - написав Бірюков.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/yuri.biriukov

Крім того, Бірюков розповів, що протягом наступних двох тижнів спеціальна комісія "виверне навиворіт" все зберігається на території складу, в тому числі обліки заробітної плати і всю іншу документацію.

"Опечатано все, кожне приміщення, кожен склад тепер будуть вивчати під мікроскопом", - акцентував Бірюков.





Скріншот поста облікового запису facebook.com/yuri.biriukov

Нагадаємо, що нещодавно стався вибух на хімзаводі в Китаї. В результаті того, що сталося 19 людей загинули, 12 поранені.

Відео: (video.rbc.ua)