Невероятные фото: на Закарпатье расцвели крокусы

Полюбоваться цветением можно в дендропарке "Березинка"

На Закарпатье значительно поднялась температура воздуха и это сразу отразилось на природе. Тут уже появились первые весенние цветы. Например, в дендропарке Березинка уже вовсю распустились крокусы, сообщает "Мукачево.нет".

Дендропарк, в котором можно полюбоваться этой красотой, находится всего в десяти километрах от Мукачево.

Великолепные снимки цветов предоставили фотографы Артур Иванчо и Катерина Ирха.

Фото: Крокусы появляются первыми (mukachevo.net)

Отметим, что крокусы занесены в Красную книгу. Их срывать категорически запрещается.

Фото: Крокусы в дендропарке (mukachevo.net)

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