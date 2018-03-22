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Невероятные фото: на Закарпатье расцвели крокусы

STYLERLIFE        22.03.2018 - 22:45
Фото: Крокус (pixabay.com/ru/users/firaliv)
Фото: Крокус (pixabay.com/ru/users/firaliv)

Полюбоваться цветением можно в дендропарке "Березинка"

На Закарпатье значительно поднялась температура воздуха и это сразу отразилось на природе. Тут уже появились первые весенние цветы. Например, в дендропарке Березинка уже вовсю распустились крокусы, сообщает "Мукачево.нет".

Дендропарк, в котором можно полюбоваться этой красотой, находится всего в десяти километрах от Мукачево.

Великолепные снимки цветов предоставили фотографы Артур Иванчо и Катерина Ирха.

Фото: Крокусы появляются первыми (mukachevo.net)

Отметим, что крокусы занесены в Красную книгу. Их срывать категорически запрещается.

Фото: Крокусы в дендропарке (mukachevo.net)

Напомним, в заснеженную Украину раньше времени вернулись аисты, которые теперь нуждаются в помощи (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Закарпатье, цветы
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