Неймовірні фото: на Закарпатті розквітли крокуси

Помилуватися цвітінням можна в дендропарку "Березинка"

На Закарпатті значно піднялась температура повітря і це відразу позначилося на природі. Тут вже з'явилися перші весняні квіти. Наприклад, у дендропарку Березинка вже щосили зацвіли крокуси, повідомляє "Мукачево.нет".

Дендропарк, в якому можна помилуватися цією красою, знаходиться всього в десяти кілометрах від Мукачево.

Чудові знімки квітів надали фотографи Артур Іванчо та Катерина Ірха.

Фото: Крокуси з'являються першими (mukachevo.net)

Зазначимо, що крокуси занесені в Червону книгу. Їх зривати категорично забороняється.

Фото: Крокуси в дендропарку (mukachevo.net)

Нагадаємо, в засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)