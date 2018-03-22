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Неймовірні фото: на Закарпатті розквітли крокуси

STYLERLIFE        22.03.2018 - 22:45
Фото: Крокус (pixabay.com/ru/users/firaliv)
Фото: Крокус (pixabay.com/ru/users/firaliv)

Помилуватися цвітінням можна в дендропарку "Березинка"

На Закарпатті значно піднялась температура повітря і це відразу позначилося на природі. Тут вже з'явилися перші весняні квіти. Наприклад, у дендропарку Березинка вже щосили зацвіли крокуси, повідомляє "Мукачево.нет".

Дендропарк, в якому можна помилуватися цією красою, знаходиться всього в десяти кілометрах від Мукачево.

Чудові знімки квітів надали фотографи Артур Іванчо та Катерина Ірха.

Фото: Крокуси з'являються першими (mukachevo.net)

Зазначимо, що крокуси занесені в Червону книгу. Їх зривати категорично забороняється.

Фото: Крокуси в дендропарку (mukachevo.net)

Нагадаємо, в засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Закарпаття, цветы
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