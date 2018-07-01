"Невероятный комплимент": подруга Меган Маркл "обозвала" Кейт Мидлтон

Спортсменка призналась, что считает герцогиню своим кумиром

Американская теннисистка и подружка герцогини Сассекской Меган Маркл Серена Уильямс "обозвала" герцогиню Кембриджскую Кейт Мидлтон "плохой задницей". Об этом она сообщила во время интервью с журналистами, передает InStyle.

"Ну, очевидно, что Бейонсе. Это само собой. Рианна — само собой. И Кейт Миддлтон", - сказала она, отвечая на вопрос о том, кого считает самыми крутыми женщинами в мире.

Причиной подобного восхищения Уильямс назвала поведение герцогини после родов.

"Кейт появилась на пороге больнице с младенцем на руках, позируя фотографам в туфлях на шпильках уже через несколько часов после родов. И выглядела при этом безукоризненно. Она…стояла. Поэтому, она официально номер один в моем списке", - подчеркнула она.

Следует уточнить, что во время общения с журналистами Уильямс употребляла сленговое слово badass (bad ass), что в переводе означает "крутая". В то же время дословный перевод звучит как "плохая задница". Это привело журналистов и британскую прессу в небольшое смущение.

Кстати, отец герцогини Сассекской Меган Маркл уже неоднократно удивлял общество неординарными выходками и высказываниями. В этот раз он сказал, что вся королевская семья, включая Меган, решила негласно объявить ему бойкот и не принимать мужчину в качестве полноправного члена семьи. Также Томас добавил, что королева Великобритании планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, но избегает любых контактов с ним.

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