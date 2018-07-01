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"Неймовірний комплімент": подруга Меган Маркл "обізвала" Кейт Мідлтон

STYLERLIFE        01.07.2018 - 11:51
Фото: Меган Маркл (royal.uk)
Фото: Меган Маркл (royal.uk)

Спортсменка зізналася, що вважає герцогиню своїм кумиром

Американська тенісистка і подружка герцогині Сассекскої Меган Маркл Серена Вільямс "обізвала" герцогиню Кембриджську Кейт Мідлтон "поганою дупою". Про це вона повідомила під час інтерв'ю з журналістами, передає InStyle.

"Ну, очевидно, що Бейонсе. Це само собою. Ріанна — само собою. І Кейт Міддлтон", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, кого вважає самими крутими жінками у світі.

Причиною подібного захоплення Вільямс назвала поведінку герцогині після пологів.

"Кейт з'явилася на порозі лікарні з немовлям на руках, позуючи фотографам в туфлях на шпильках вже через кілька годин після пологів. І виглядала при цьому бездоганно. Вона...стояла. Тому, вона офіційно номер один у моєму списку", - підкреслила вона.

Слід уточнити, що під час спілкування з журналістами Вільямс вживала сленгове слово badass (bad ass), що в перекладі означає "крута". У той же час дослівний переклад звучить як "погана дупа". Це призвело журналістів і британську пресу в невелику зніяковілість.

До речі, батько герцогині Сассекской Меган Маркл вже неодноразово дивував суспільство неординарними витівками і висловлюваннями. Цього разу він сказав, що вся королівська родина, включаючи Меган, вирішила негласно оголосити йому бойкот і не приймати чоловіка в якості повноправного члена сім'ї. Також Томас додав, що королева Великобританії планує зустріч з президентом США Дональдом Трампом, але уникає будь-яких контактів з ним.

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Теги: Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Великобритания
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