Незаконная деятельность: в Запорожской области возник конфликт между волонтерами

Волонтеры из Черновцов незаконно собирали деньги на территории города

Волонтеры из города Васильевка Запорожской области пожаловались на аферистов из Черновцов, которые незаконно собирают деньги якобы на лечение больных детей. Об этом сообщает "Сегодня".

В магазинах Васильевки появились пластиковые контейнеры, на которых приклеено фото ребенка и телефон благотворительного фонда, зарегистрированного в Черновцах.

"Подошли двое ребят, девочка и парень. Предоставили документы. Попросили поставить эти две коробочки. Ну, мы, как люди доверчивые. Сказали: приедем мы же и заберем эти коробочки", – рассказала директор магазина Инна Суздалева.

Однако местные волонтеры заподозрили приезжих в мошенничестве и решили проверить все магазины города. Когда они обнаруживали контейнеры черновицкого фонда – вызывали полицию.

"Фонд Черновцы. Мы находимся в Запорожской области. Номер телефона киевский 044. Уже настораживает", – объяснил волонтер Олег Попов.

Специалисты запорожских благотворительных фондов сообщили, что черновицкие волонтеры собирали взносы незаконно. Чтобы разместить в помещении контейнер, нужны специальные договора, на что, в частности, стоит обратить внимание и владельцам магазинов.

"Обязательно письменный договор в двух экземплярах. Один договор остается непосредственно в магазине, и один у нас, потому что в договоре прописывается, что это идет аренда помещения на безоплатной основе, указываются сроки, либо бессрочные", – рассказала координатор благотворительного фонда Ольга Вовк-Собина.

Видео: Волонтеров заподозрили в мошенничестве (YouTube/Сегодня)

Журналисты попытались выяснить, почему волонтеры из Черновцов собирают благотворительные взносы без договоров, однако по адресу регистрации никого фонда не было, офис был закрыт, а телефоны не отвечали.

Им удалось связаться с президентом фонда Еленой Марченко. Она рассказала изданию, что волонтеры из Васильевки раздули конфликт, поскольку не хотят "делиться территорией".

"Деньги собираются. Были установлены несколько боксов для сбора пожертвований. И звонил какой-то патриот. И он там решил делить территорию", – отметила она.

Однако жители Васильевки рассказали, что уже "ловили" фальшивых волонтеров. В начале февраля полиция задержала жительницу Запорожья, которая якобы собирала деньги для больного ребенка. Однако выяснилось, что она не работает ни в одном из благотворительных фондов, а деньги собирала на собственные нужды.

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