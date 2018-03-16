Незаконна діяльність: у Запорізькій області виник конфлікт між волонтерами

Волонтери з Чернівців незаконно збирали гроші на території міста

Волонтери з міста Василівка Запорізької області поскаржилися на аферистів з Чернівців, які незаконно збирають гроші нібито на лікування хворих дітей. Про це повідомляє "Сьогодні".

В магазинах Василівки з'явилися пластикові контейнери, на яких приклеєне фото дитини і телефон благодійного фонду, зареєстрованого в Чернівцях.

"Підійшли двоє людей, дівчина і хлопець. Надали документи. Попросили поставити ці дві коробочки. Ну, ми, як люди довірливі. Сказали: приїдемо ми ж і заберемо ці коробочки", – розповіла директор магазину Інна Суздалєва.

Проте місцеві волонтери запідозрили приїжджих у шахрайстві і вирішили перевірити всі магазини міста. Коли вони виявляли контейнери чернівецького фонду – викликали поліцію.

"Фонд Чернівці. Ми знаходимося в Запорізькій області. Номер телефону київський 044 . Вже насторожує", – пояснив волонтер Олег Попов.

Фахівці запорізьких благодійних фондів повідомили, що чернівецькі волонтери збирали внески незаконно. Щоб розмістити в приміщенні контейнер, потрібні спеціальні договори, на що, зокрема, варто звернути увагу і власникам магазинів.

"Обов'язково письмовий договір у двох примірниках. Один договір залишається безпосередньо в магазині, і один у нас, тому що в договорі прописується, що це йде оренда приміщення на безоплатній основі, зазначаються строки, або безстрокові", – розповіла координатор благодійного фонду Ольга Вовк-Собіна.

Відео: Волонтерів запідозрили в шахрайстві (YouTube/Сегодня)

Журналісти спробували з'ясувати, чому волонтери з Чернівців збирають благодійні внески без договорів, однак за адресою реєстрації нікого фонду не було, офіс був закритий, а телефони не відповідали.

Їм вдалося зв'язатися з президентом фонду Оленою Марченко. Вона розповіла виданню, що волонтери з Василівки роздули конфлікт, оскільки не хочуть "ділитися територією".

"Гроші збираються. Були встановлені кілька боксів для збору пожертвувань. І дзвонив якийсь патріот. І він там вирішив ділити територію", – зазначила вона.

Проте жителі Василівки розповіли, що вже "ловили" фальшивих волонтерів. На початку лютого поліція затримала жительку Запоріжжя, яка нібито збирала гроші для хворої дитини. Однак з'ясувалося, що вона не працює в жодному з благодійних фондів, а збирала гроші на власні потреби.

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