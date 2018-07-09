"Ничем от Абхазии не отличается": в сети показали мрачный снимок из оккупированной Макеевки

Территории оккупированного Донбасса находятся в плачевном состоянии

В сети показали мрачное фото из оккупированной Макеевки на Донбассе. Снимок опубликовал украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

На фото изображена железная дорога, вернее то, что от нее осталось.

Железная дорога настолько заросла травой, что проехать по ней составам на данный момент не представляется возможным. На снимок также попал заброшенный состав из грузовых вагонов.

Фото: twitter.com/den_kazansky

"Макеевка. Железная дорога..." – написал Казанский в подписи к фото.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на это фото. Юзеры сравнили оккупированный Донбас с непризнанным государством Абхазия.

"Хайперлуп? Развитие инфраструктуры? Японцы со своими паровозами тихо плачут и завидуют"; "Дорога в светлое будущее заросла", - иронично отметили в комментариях на странице Казанского.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

"Немного перефразируя: позаростали стежки дорожки, где проходили русского ножки.."; "так ничем от Абхазии не отличается. Что удивительного?"; "Донбасс закончил свою энергетическую миссию, Германия за 6 месяцев произвела электроэнергии от ветряков и солнца на весь год", - добавили пользователи.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Ранее в сети появились новые мрачные фото оккупированного Донецка.

Герои, погибшие в июне 2018