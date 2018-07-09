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"Нічим від Абхазії не відрізняється": в мережі показали похмурий знімок з окупованої Макіївки

STYLERLIFE        09.07.2018 - 10:42
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych
Фото: OSCE/Mariia Aleksevych

Території окупованого Донбасу знаходяться в жалюгідному стані

У мережі показали похмуре фото з окупованої Макіївки на Донеччині. Знімок опублікував український журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

На фото зображена залізниця, вірніше те, що від неї залишилося.

Залізниця настільки заросла травою, що проїхати по ній потягам на даний момент не представляється можливим. На знімок потрапив покинутий склад з вантажних вагонів.

Фото: twitter.com/den_kazansky

"Макіївка. Залізниця..." – написав Казанський у підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на це фото. Юзери порівняли окупований Донбас з невизнаною державою Абхазія.

"Хайперлуп? Розвиток інфраструктури? Японці зі своїми паровозами тихо плачуть і заздрять"; "Дорога в світле майбутнє заросла", - іронічно зазначили в коментарях на сторінці Казанського.

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

"Трохи перефразовуючи: позаростали стежки-доріжки, де проходили російської ніжки.."; "так нічим від Абхазії не відрізняється. Що дивного?"; "Донбас закінчив свою енергетичну місію, Німеччина за 6 місяців виробила електроенергії від вітряків і сонця на весь рік", - додали користувачі.

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Раніше в мережі з'явилися нові похмурі фото окупованого Донецька.

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Теги: Донбасс, денис казанский
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