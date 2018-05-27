"Никогда не видели таким счастливым": тяжело раненому бойцу АТО подарили билет на Лигу Чемпионов (фото)

Тяжело раненому десантнику подарили билет на ЛЧ 2018

Остапу, десантнику 81-й бригады, который был тяжело ранен во время освобождения Донецкого аэропорта, подарили билет на финал Лиги Чемпионов 2018. Соответствующую информацию опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

В публикации сообщается, что бывший боец АТО был счастлив получить билет на футбольный матч.

"You'll Never Walk Alone. Это Остап, который обожает Ливерпуль, которому мы искали билет. Десантник из 81 бригады, киборг, тяжело ранен в ДАПе (ред. - Донецкий аэропорт). Нашли. Огромное спасибо Vladyslav Chechotkin за содействие и Mastercard и Igor Berezanskyi за сам билет. Остапа, говорят, еще никогда не видели таким счастливым", — подписал фотографию волонтер.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/romabra

Фото: (facebook.com/romabra)

В комментариях пользователи единогласно поддержали такую деятельность, а также искренне порадовались благому поступку.

"Это круто! Вы молодцы!", "Здорово", "Супер, уважение вам!", "Хорошее дело сделали. Благодарю", "Пусть его Бог бережет", "Доброе дело сделали. Спасибо вам за способствование", "Как раз думала, нашли ли ему билет. Ура!", "Спасибо тому, кто организовал и купил. Остапу, отдельно СПАСИБО…", "Болей за нас за всех, кто не сможет попасть на Олимпийский", "Я не сомневался, что все так и будет", "Боже, как мало нужно человеку для счастья!!! Чтобы он в дальнейшем всегда получал все, что надо так легко – уверен, будут желание важнее!!! Если бы ему еще организовали встречу после игры с командой, фотки с подписями, мяча — оно того стоит, если уж ему так это важно!!!Бл*, если бы у меня что-то такое было — отдал бы, но я не болельщик совсем" ,— прокомментировали подарок пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/romabra

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