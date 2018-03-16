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В Николаеве мужчина изрезал девушке лицо канцелярским ножом

STYLERLIFE        16.03.2018 - 18:58
Фото: Канцелярский нож (pxhere.com)
Фото: Канцелярский нож (pxhere.com)

Инцидент произошел, когда она возвращалась с работы домой

В Николаеве на проспекте Богоявленском мужчина изрезал девушке лицо канцелярским ножом. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"19-летняя потерпевшая пешком возвращалась с работы домой. Как позже она рассказала, возле дома № 110 по пр. Богоявленском ее догнал парень и начал разговор. Когда девушка спросила о цели общения, незнакомец неожиданно ударил ее в лицо и продолжил наносить телесные повреждения жертве уже канцелярским ножом", - рассказали правоохранители.

Злоумышленник скрылся, а пострадавшая обратилась за помощью к врачам. Медики диагностировали у девушки множественные раны лица и шеи.

По данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Преступника разыскивают.

Скриншот поста (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Напомним, что под Киевом избили детей в Доме культуры.

"Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки. Остальные из преступной группировки забежали в актовый зал и тоже били всех без разбора", - написала директор.

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Теги: нападение, происшествие
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