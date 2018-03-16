У Миколаєві чоловік порізав дівчині обличчя канцелярським ножем

Інцидент стався, коли вона поверталася з роботи додому

У Миколаєві на проспекті Богоявленському чоловік порізав дівчині обличчя канцелярським ножем. Про це повідомила прес-служба поліції.

"19-річна потерпіла пішки поверталася з роботи додому. Як пізніше вона розповіла, біля будинку № 110 по пр. Богоявленському її наздогнав хлопець і почав розмову. Коли дівчина запитала про мету спілкування, незнайомець несподівано вдарив її в обличчя і продовжив наносити тілесні ушкодження жертві вже канцелярським ножем", - розповіли правоохоронці.

Зловмисник втік, а постраждала звернулася за допомогою до лікарів. Медики діагностували у дівчини множинні рани обличчя та шиї.

За даним фактом слідчі Корабельного відділу поліції почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 122 КК України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" і проводиться розслідування. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Злочинця розшукують.

Скріншот поста (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

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