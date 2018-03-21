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В Николаеве прощаются с легендарным летчиком Волошиным (фото, видео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 10:26
Владислав Волошин (фото: УНИАН)
Владислав Волошин (фото: УНИАН)

У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей

В Николаеве прощаются с легендарным летчиком Владиславом Волошиным, который застрелился 18 марта.

Церемония прощания с Народным Героем Украины началась 21 марта в 9:00.

Как пишет издание "Новости-N", проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к гробу 29-летнего Волошина пришло много людей: коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане.

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В самом зале выставлен почетный караул. Прощание проходит в полной тишине.

У гроба сидит мать Владислава, рядом также находится жена с маленьким ребенком.

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (фото: novosti-n.org)

После прощания тело Владислава Волошина отвезут на родину, где он и будет похоронен.

Родился Волошин в Луганске, позже вместе с родителями переехал в село Новодеркул Беловодского района Луганской области.

В Николаеве прощаются с Владиславом Волошиным (видео: novosti-n.org)

Тем временем полиция Николаевской области рассматривает пять версий гибели Владислава Волошина.

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