У Миколаєві прощаються з легендарним льотчиком Волошиним (фото, відео)

У Владислава Волошина залишилися дружина та двоє малолітніх дітей
У Миколаєві прощаються з легендарним льотчиком Владиславом Волошиним, який застрелився 18 березня.
Церемонія прощання з Народним Героєм України розпочалася 21 березня о 9:00.
Як пише видання "Новини-N", попрощатися в ритуальний зал Миколаївського бюро судово-медичної експертизи та покласти квіти до труни 29-річного Волошина прийшло багато людей: колеги, військовослужбовці, активісти, небайдужі громадяни.
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
В самому залі виставлена почесна варта. Прощання проходить у повній тиші.
Біля труни сидить мати Владислава, поруч також знаходиться дружина з маленькою дитиною.
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)
Після прощання тіло Владислава Волошина відвезуть на батьківщину, де він буде похований.
Волошин Народився в Луганську, пізніше разом з батьками переїхав у село Новодеркул Біловодського району Луганської області.
У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (відео: novosti-n.org)
Тим часом поліція Миколаївської області розглядає п'ять версій загибелі Владислава Волошина.