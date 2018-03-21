Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Миколаєві прощаються з легендарним льотчиком Волошиним (фото, відео)

STYLERLIFE        21.03.2018 - 10:26
Владислав Волошин (фото: УНІАН)
Владислав Волошин (фото: УНІАН)

У Владислава Волошина залишилися дружина та двоє малолітніх дітей

У Миколаєві прощаються з легендарним льотчиком Владиславом Волошиним, який застрелився 18 березня.

Церемонія прощання з Народним Героєм України розпочалася 21 березня о 9:00.

Як пише видання "Новини-N", попрощатися в ритуальний зал Миколаївського бюро судово-медичної експертизи та покласти квіти до труни 29-річного Волошина прийшло багато людей: колеги, військовослужбовці, активісти, небайдужі громадяни.

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

В самому залі виставлена почесна варта. Прощання проходить у повній тиші.

Біля труни сидить мати Владислава, поруч також знаходиться дружина з маленькою дитиною.

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (фото: novosti-n.org)

Після прощання тіло Владислава Волошина відвезуть на батьківщину, де він буде похований.

Волошин Народився в Луганську, пізніше разом з батьками переїхав у село Новодеркул Біловодського району Луганської області.

У Миколаєві прощаються з Владиславом Волошиним (відео: novosti-n.org)

Тим часом поліція Миколаївської області розглядає п'ять версій загибелі Владислава Волошина.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Помер Олесь Терещенко: у Києві попрощалися з відомим телеведучим (фото) "Хотів заробити на житло": у Хмельницькій області поховали 21-річного бійця АТО
Теги: похорон
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top