В Николаеве собака вцепилась в лицо четырехлетнему ребенку

Животное могло быть заражено сказом

В среду, 4 июля в Николаеве бродячий пес покусал четырехлетнего мальчика. Об этом на странице контакт-центра Николаевского горсовета в Facebook сообщила Юлия Чепурко.

По ее словам, малыш просто стоял возле подъезда в ожидании родителей, когда бродячая собака внезапно вцепилась ему в лицо.

В результате мальчик получил тяжелые рваные раны на щеках и голове.

Родственники ребенка обеспокоились, что животное могло быть заражено сказом, а в местных больницах нет препаратов от этого.

"Неужели это нормально, что в больнице нет сыворотки? Если вы не решаете проблему с теми собаками, а за последние годы бездомные собаки стали настоящей катастрофой нашего города, по крайней мере, позаботьтесь о наличии сыворотки в лечебных учреждениях! Неужели нормально, что в больнице говорят: "смотрите за тем собакой, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы выявить, не был ли он бешеным". Может его к вам в городской совет привести, чтобы вы понаблюдали", - написала возмущенная женщина.

Ранее сообщалось, что николаевскому зоопарку после ужасной трагедии подарили редкое животное (фото) .