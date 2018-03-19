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В Николаеве волонтеры организовали сбор помощи семье погибшего летчика Волошина

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:57
Фото: Владислав Волошин (facebook.com svobodaslova.info)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com svobodaslova.info)

Трагедия произошла в воскресенье, 18 марта

Николаевские волонтеры организовали сбор помощи семье летчика Владислава Волошина, который застрелился в собственной квартире в воскресенье, 18 марта. Об этом сообщила руководитель общественной организации "Оберег" Ольга Малярчук на своей странице в Facebook.

Фото: Владислав Волошин (facebook.com/olga.maliarchuk)

"Волошин Владислав... от нас уходят лучшие из лучших... О дате и времени прощания с Героем сообщим чуть позже. Просьба... семье сейчас очень тяжело, по возможности меньше беспокоить..." – написала она.

Желающие помочь семье Владислава Волошина могут перечислить средства на карту жены летчика: 5168 7573 1148 4150 (ПриватБанк, Надежда Волошина).

Контактное лицо: Малярчук Ольга (093) 355-44-08.

Скриншот поста (facebook.com/olga.maliarchuk)

Ранее в сети показали переписку летчика Волошина перед самоубийством.

29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта застрелился в собственной квартире. За несколько недель до смерти его посещали суицидальные мысли. 

Также в сети напомнили о подвигах летчика-героя Волошина.

"Расчетливо смелый, решительный и нацеленный на победу в воздухе. А на земле - бескомпромиссный, с экстраординарной волей, интеллектуальный человек, с острым критическим мышлением. Он не позволял себе раскисать, никаких депрессий не было и в помине, и вел себя всегда как образцовый офицер", - написал Бутусов.

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Теги: самоубийство
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