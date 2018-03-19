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У Миколаєві волонтери організували збір допомоги родині загиблого льотчика Волошина

STYLERLIFE        19.03.2018 - 16:57
Фото: Владислав Волошин (facebook.com svobodaslova.info)
Фото: Владислав Волошин (facebook.com svobodaslova.info)

Трагедія сталася в неділю, 18 березня

Миколаївські волонтери організували збір допомоги сім'ї льотчика Владислава Волошина, який застрелився у власній квартирі в неділю, 18 березня. Про це повідомила керівник громадської організації "Оберіг" Ольга Малярчук на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Владислав Волошин (facebook.com/olga.maliarchuk)

"Волошин Владислав... від нас йдуть кращі з кращих... Про дату і час прощання з Героєм повідомимо трохи пізніше. Прохання... родині зараз дуже важко, по можливості менше турбувати..." – написала вона.

Бажаючі допомогти сім'ї Владислава Волошина можуть перерахувати кошти на картку дружини льотчика: 5168 7573 1148 4150 (ПриватБанк, Надія Волошина).

Контактна особа: Малярчук Ольга (093) 355-44-08.

Скріншот поста (facebook.com/olga.maliarchuk)

Раніше у мережі показали листування льотчика Волошина перед самогубством.

29-річний військовий льотчик і виконуючий обов'язки голови миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня застрелився у власній квартирі. За кілька тижнів до смерті його відвідували суїцидальні думки.

Також у мережі нагадали про подвиги льотчика-героя Волошина.

"Обачливо сміливий, рішучий і націлений на перемогу в повітрі. А на землі - безкомпромісний, з небувалою волею, інтелектуальна людина, з гострим критичним мисленням. Він не дозволяв собі розкисати, ніяких депресій не було і в помині, і вів себе як завжди зразковий офіцер", - пише Бутусов.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: самоубийство
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