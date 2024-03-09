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Норму мікробів перевищує у 100 разів. Хімік показав, що "живе" у салатах з Новуса: відео

Субота 09 березня 2024 09:00
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Норму мікробів перевищує у 100 разів. Хімік показав, що "живе" у салатах з Новуса: відео Чи безпечно їсти салати з Новуса (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Гліб Репіч

Хімік Гліб Репіч, який нещодавно перевірив магазинний фарш на наявність сальмонели, зараз дослідив, чи є шкідливі мікроби у салатах з Новуса. Результатами дослідження він поділився зі своїми підписниками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Репіча в Instagram.

Що "живе" у салатах з Новуса

"Я знаю, що салати з Новуса мають попит і цей супермаркет вважається мажорним". Тож я взяв для аналізу чотири салати: олів'є, оселедець під шубою, гостру закуску з плавленими сирками і салат оригінальний з копченою куркою", - розповідає Репіч.

Усі зразки салатів хімік віддав у біолабораторію, щоб визначити, чи є у стравах шкідливі мікроби.

"Результати отримано, і у мене для вас невтішні новини. У трьох із чотирьох салатів - у гострій закусці, олів'є та шубі - виявлено бактерії групи кишкової палички. У гострій закусці знайшли Ranhella Aquatilis, в оселедці під шубою - Serra Liquefacins та Raoultella Terrigena, в олів'є - Raoultella Ornithinolytica та Serratia Liquefatiens. І тільки у салаті оригінальному бактерій кишкової палички не виявлено", - говорить дослідник.

При цьому він додає, що в загальному мікробному числу олів'є перевищує норму мікробів в 100 разів, а оселедець під шубою - в 1000 разів.

"Це означає, що продукти використані для цих салатів, далеко не першої свіжості", - пояснює Репіч.

Реакція українців на експеримент Репіча

На експеримент Репіча відреагувало багато українців, які залишили коментарі під його постом.

Що пишуть українці:

  • розчарування. Мабуть, так у всіх маркетах з не дуже свіжих продуктів готують салати…
  • який жах. Треба мати залізний шлунок, щоб ото все перетравити і не отруїтися
  • от тому ніколи й не беру готові страви в маркетах. Хтозна в якій дірці поколупався той палець перед тим, як нарізав салат
  • продукцію готової кулінарії "Рукавичка" перевірте, там буде цілий букет, найбільший гостроінфекційний букет
  • цікаво було б перевірити продукти з "Галі балуваної". Популярна зараз дуже мережа

Читайте також про те, скільки мікробів "живе" у салатах з Ашану.

Раніше ми писали про те, скільки мікробів у молочних продуктах з базару.

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