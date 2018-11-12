"Новая победа": аэропорт Афин начал правильно писать "Киев" на английском

Об этом сообщает Министерство иностранных дел
Международный аэропорт Афин, который является одним из крупнейших в мире, начал писать "Киев" на английском языке в соответствии с украинским произношением. Об этом в Twitter информирует Министерство иностранных дел.
В сообщении указано: "Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД #CorrectUA. @UKRinGRC присоединилось к онлайн-проекту @correctua и теперь один из крупнейших аэропортов мира @ATH_airport начал использовать название города #Kyiv корректно!".
Скриншот поста: (twitter.com/MFA_Ukraine)
Кстати, МИД Украины выразил протест из-за продления ареста политзаключенного Гриба. "Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала спикер Марьяна Беца.
Напомним, что глава МИД Великобритании отправился в Саудовскую Аравию говорить об убитом Хашкаджи. Джереми Хант - первый британский министр, который посетит Саудовскую Аравию после убийства журналиста. В своем заявлении накануне поездки он отметил, что саудовская власть должна сделать больше для подотчетности перед семьей Хашкаджи и сотрудничества с турецким следствием.
Мы писали, что глава МИД Литвы призвал к санкциям против организаторов "выборов" на Донбассе. В частности, Линкявичус написал, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, организовывая "выборы" на Донбассе.
Видео: Депутаты спят