"Новая победа": аэропорт Афин начал правильно писать "Киев" на английском

Фото: Коллаж РБК-Украина

Об этом сообщает Министерство иностранных дел

Международный аэропорт Афин, который является одним из крупнейших в мире, начал писать "Киев" на английском языке в соответствии с украинским произношением. Об этом в Twitter информирует Министерство иностранных дел.

В сообщении указано: "Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД #CorrectUA. @UKRinGRC присоединилось к онлайн-проекту @correctua и теперь один из крупнейших аэропортов мира @ATH_airport начал использовать название города #Kyiv корректно!".

Скриншот поста: (twitter.com/MFA_Ukraine)

Кстати, МИД Украины выразил протест из-за продления ареста политзаключенного Гриба. "Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала спикер Марьяна Беца.

Напомним, что глава МИД Великобритании отправился в Саудовскую Аравию говорить об убитом Хашкаджи. Джереми Хант - первый британский министр, который посетит Саудовскую Аравию после убийства журналиста. В своем заявлении накануне поездки он отметил, что саудовская власть должна сделать больше для подотчетности перед семьей Хашкаджи и сотрудничества с турецким следствием.

Мы писали, что глава МИД Литвы призвал к санкциям против организаторов "выборов" на Донбассе. В частности, Линкявичус написал, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, организовывая "выборы" на Донбассе.

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