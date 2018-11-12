ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Новая победа": аэропорт Афин начал правильно писать "Киев" на английском

STYLERЖизнь    12.11.2018 - 16:50
"Новая победа": аэропорт Афин начал правильно писать "Киев" на английском
Фото: Коллаж РБК-Украина

Об этом сообщает Министерство иностранных дел

Международный аэропорт Афин, который является одним из крупнейших в мире, начал писать "Киев" на английском языке в соответствии с украинским произношением. Об этом в Twitter информирует Министерство иностранных дел.

В сообщении указано: "Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД #CorrectUA. @UKRinGRC присоединилось к онлайн-проекту @correctua и теперь один из крупнейших аэропортов мира @ATH_airport начал использовать название города #Kyiv корректно!".

&quot;Новая победа&quot;: аэропорт Афин начал правильно писать &quot;Киев&quot; на английскомСкриншот поста: (twitter.com/MFA_Ukraine)

Кстати, МИД Украины выразил протест из-за продления ареста политзаключенного Гриба. "Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала спикер Марьяна Беца.

Напомним, что глава МИД Великобритании отправился в Саудовскую Аравию говорить об убитом Хашкаджи. Джереми Хант - первый британский министр, который посетит Саудовскую Аравию после убийства журналиста. В своем заявлении накануне поездки он отметил, что саудовская власть должна сделать больше для подотчетности перед семьей Хашкаджи и сотрудничества с турецким следствием.

Мы писали, что глава МИД Литвы призвал к санкциям против организаторов "выборов" на Донбассе. В частности, Линкявичус написал, что Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, организовывая "выборы" на Донбассе.

Видео: Депутаты спят

Новости Украины МИД Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь