ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Нова перемога": аеропорт Афін почав правильно писати "Київ" англійською

STYLERЖиття    12.11.2018 - 16:50
"Нова перемога": аеропорт Афін почав правильно писати "Київ" англійською
Фото: Колаж РБК-Україна

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ

Міжнародний аеропорт Афін, який є одним з найбільших у світі, почав писати "Київ" англійською мовою згідно з українською вимовою. Про це у Twitter інформує Міністерство закордонних справ.

У повідомленні зазначено: "Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA. @UKRinGRC приєдналося до онлайн-проекту @correctua і тепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport почав використовувати назву міста #Kyiv коректно!".

&quot;Нова перемога&quot;: аеропорт Афін почав правильно писати &quot;Київ&quot; англійськоюСкріншот поста: (twitter.com/MFA_Ukraine)

До речі, МЗС України висловив протест через подовження арешту політв'язня Гриба. "Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно подовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - написала спікер Мар'яна Беца.

Нагадаємо, що глава МЗС Великобританії відправився у Саудівську Аравію говорити про вбитого Хашкаджи. Джеремі Хант - перший британський міністр, який відвідає Саудівську Аравію після вбивства журналіста. У своїй заяві напередодні поїздки він зазначив, що саудівська влада повинна зробити більше для підзвітності перед сім'єю Хашкаджи і співпраці з турецьким наслідком.

Ми писали, що глава МЗС Литви закликав до санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі. зокрема, Линкявичус написав, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, організовуючи "вибори" на Донбасі.

Відео: Депутати сплять

Новини України МЗС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся