"Нова перемога": аеропорт Афін почав правильно писати "Київ" англійською

Фото: Колаж РБК-Україна

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ

Міжнародний аеропорт Афін, який є одним з найбільших у світі, почав писати "Київ" англійською мовою згідно з українською вимовою. Про це у Twitter інформує Міністерство закордонних справ.

У повідомленні зазначено: "Вітаємо! Нова перемога в рамках кампанії МЗС #CorrectUA. @UKRinGRC приєдналося до онлайн-проекту @correctua і тепер один з найбільших аеропортів світу @ATH_airport почав використовувати назву міста #Kyiv коректно!".

Скріншот поста: (twitter.com/MFA_Ukraine)

До речі, МЗС України висловив протест через подовження арешту політв'язня Гриба. "Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно подовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - написала спікер Мар'яна Беца.

Нагадаємо, що глава МЗС Великобританії відправився у Саудівську Аравію говорити про вбитого Хашкаджи. Джеремі Хант - перший британський міністр, який відвідає Саудівську Аравію після вбивства журналіста. У своїй заяві напередодні поїздки він зазначив, що саудівська влада повинна зробити більше для підзвітності перед сім'єю Хашкаджи і співпраці з турецьким наслідком.

Ми писали, що глава МЗС Литви закликав до санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі. зокрема, Линкявичус написав, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, організовуючи "вибори" на Донбасі.

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