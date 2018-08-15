Новые цены на тепло и воду: за что и сколько мы теперь заплатим

Иллюстративное фото (УНИАН)

Уже зарегистрирован проект постановления, который определит размер будущих платежей

Платить за отопление украинцам придется круглый год, а платежки за воду будут приходить, даже если ее не пользоваться. Как сообщает "Обозреватель", такие нововведения вступят в силу уже в следующем году после внедрения абонентской платы на коммунальные услуги. Об этом говорится в принятом законе "О жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ)".

Сколько придется заплатить и на что будут потрачены деньги

За то, что компания доставляет воду или тепло и взыскивает плату за них, придется платить дополнительно. Уже с 2019 года в Украине введут абонплату на тепло, горячую и холодную воду. Теперь, даже если вы не пользуетесь услугой, придется ежемесячно вносить абонентскую плату.

Кабинет министров уже разработал законопроект, который ограничивает максимальный размер абонплаты. Ее привязали к минимальной зарплате на момент оплаты. Формула расчета: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода. Для отопления и горячей воды коэффициент - 0,004, для холодной воды - 0,0035, а на вывоз мусора - 0,0015.

Соответственно, абонентская плата на горячую воду и тепло может составить 38,4 грн в месяц, на холодную воду - 33,6 грн, а на вывоз мусора - 14,4 грн. В сумме абонплата на все коммунальные услуги составит меньше 90 грн в месяц. Правда, здесь стоит учитывать, что в следующем году минималку в Украине увеличат, соответственно, больше придется вносить и за абонплату. К примеру, при минимальной зарплаты в 4200 грн, за отопление и горячую воду придется заплатить уже 43,4 грн, за холодную воду - 37,9 грн, а за вывоз мусора - 16,2 грн. В сумме это уже почти 98 грн.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Помимо абонплаты также придется оплатить и сами услуги по счетчику. Таким образом, платежка будет состоять из двух составляющих: постоянной (абонплата) и переменной (объем использованной услуги по счетчику). А если, к примеру, летом отоплением украинцы не пользуются, вносить абонплату за него все равно придется.

Абонплата на тепло предусмотрена не только законом о ЖКУ, но и подписанным меморандумом с МВФ. Как пояснил эксперт в сфере коммунальных услуг Сергей Пинчук, украинцы и сейчас платят так называемую "абонплату", но этот платеж заложен в общей платежке и привязан к объемам потребления. То есть если сейчас чем больше потребляешь, тем больше платишь за распределение, то со следующего года сколько бы не намотал воды или тепла, платеж за распределение будет фиксированным.

"Сама по себе абонентская плата - это плата за распределение услуги внутри многоквартирного дома. Это учет потребителей, это личные счета, это расчет того, кто сколько тепла потребил и так далее, то есть это та работа, которая всегда была заложена в тариф", - пояснил эксперт.

Такое нововведение могло бы привести к уменьшению основного тарифа, однако рассчитывать на это не приходится. Из-за подорожания ремонтных работ, энергоресурсов и роста зарплат стоимость коммунальных услуг в любом случае будет расти.

К примеру, по информации, газ в Украине может подорожать до 10,5 грн/куб (сейчас - 6,9 грн), в результате примерно на 25% подорожают отопление и горячая вода. А по словам вице-президента Ассоциации водоканалов Ольги Бабий, в сентябре-октябре холодная вода может подорожать примерно на 10%.

"Расходы, которые будут возмещаться через плату за абонентское обслуживание, включались в состав тарифов на коммунальные услуги", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Если документ примут на заседании правительства, то абонентскую плату на тепло и воду начнут начислять с мая 2019 года. В результате следующим летом украинцы будут получать платежки и за отопление.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зачем нужна абонплата и какой шаг будет следующим

В будущем абонентская плата позволит создать конкуренцию на рынке коммунальных услуг. Если сейчас поставщик арендует инфраструктуру и только он может ею пользоваться, то уже вскоре, в рамках принятых законов и Кодексов, компании разделят, а подсоединиться к сетям сможет любой поставщик. За обслуживание будет взыматься отдельная плата - абонентская. А вот за использованный объем коммунальных услуг нужно будет платить непосредственно компании-поставщику.

Если в принятом законе о ЖКУ предусмотрены абонентские платы за воду и тепло, то в законе "О коммерческом учете газа" говорится о введении абонплаты на голубое топливо. Более того, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) даже разработала соответствующую методику определения цен, но решение "заморозило".

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Если абонентскую плату на воду и тепло "привязали" к минимальной зарплате, то размер абонплаты на газ - к мощности счетчика. Идея простая: чем мощнее счетчик, тем больше голубого топлива может потреблять квартира. Больше всего среди украинцев распространены три вида счетчиков (они отличаются по диапазону рабочего расхода): G4, G2,5, G1,6. К примеру, если есть газового плита, достаточно установить счетчик G1,6, если же голубое топливо используется и для отопления, придется устанавливать счетчик G4. По предварительным расчетам, в Киеве абонплата за такой счетчик составит около 57 грн.

В принятых законах есть и другие нововведения. Например, пеня за коммунальные долги и обязанность платить не по квартирному, а по домовому счетчику на воду. Изменения в законодательстве и введение абонплаты позволит Украине постепенно побороть монополию на рынке ЖКУ.

Видео: РБК-Украина