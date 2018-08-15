Нові ціни на тепло і воду: за що і скільки ми заплатимо тепер

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вже зареєстровано проект постанови, яка визначить розмір майбутніх платежів

Платити за опалення українцям доведеться цілий рік, а платіжки за воду будуть приходити, навіть якщо нею не користуватися. Як повідомляє "Обозреватель", такі нововведення набудуть чинності вже в наступному році після запровадження абонентської плати на комунальні послуги. Про це йдеться в прийнятому законі "Про житлово-комунальні послуги (ЖКП)".

Скільки доведеться заплатити і на що будуть витрачені гроші

За те, що компанія доставляє воду чи тепло і стягує плату за них, доведеться платити додатково. Вже до 2019 року в Україні введуть абонплати на тепло, гарячу і холодну воду. Тепер, навіть якщо ви не користуєтеся послугою, доведеться щомісяця вносити абонентську плату.

Кабінет міністрів вже розробив законопроект, що обмежує максимальний розмір абонплати. Її прив'язали до мінімальної зарплати на момент оплати. Формула розрахунку: мінімальна зарплата × 2,58 × коефіцієнт витрати. Для опалення та гарячої води коефіцієнт - 0,004, для холодної води - 0,0035, а на вивезення сміття - 0,0015.

Відповідно, абонентська плата на гарячу воду і тепло може скласти 38,4 грн в місяць, на холодну воду - 33,6 грн, а на вивезення сміття - 14,4 грн. В сумі абонплата на всі комунальні послуги становитиме менше 90 грн в місяць. Правда, тут варто враховувати, що в наступному році мінімалку в Україні збільшать, відповідно, більше доведеться вносити і за абонплату. Наприклад, при мінімальній зарплаті у 4200 грн, за опалення і гарячу воду доведеться заплатити вже 43,4 грн, за холодну воду - 37,9 грн, а за вивіз сміття - 16,2 грн. У сумі це вже майже 98 грн.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім абонплати також доведеться сплатити і за самі послуги по лічильнику. Таким чином, платіжка буде складатися з двох складових: постійної (абонплата) і змінної (обсяг використаної послуги по лічильнику). А якщо, приміром, влітку опаленням українці не користуються, вносити абонплату за нього все одно доведеться.

Абонплата на тепло передбачена не лише законом про ЖКП, але і підписаним меморандумом з МВФ. Як пояснив експерт у сфері комунальних послуг Сергій Пінчук, українці і зараз платять так звану "абонплату", але цей платіж закладено у загальній платіжці і прив'язаний до обсягів споживання. Тобто якщо зараз чим більше споживаєш, тим більше платиш за розподіл, то з наступного року скільки б не намотав лічильник води або тепла, платіж за розподіл буде фіксованим.

"Сама по собі абонентська плата - це плата за розподіл послуги всередині багатоквартирного будинку. Це облік споживачів, це особові рахунки, це розрахунок того, хто скільки тепла спожив і так далі, тобто це та робота, яка завжди була закладена в тариф", - пояснив експерт.

Таке нововведення могло б призвести до зменшення основного тарифу, однак розраховувати на це не доводиться. Через подорожчання ремонтних робіт, енергоресурсів і зростання зарплат вартість комунальних послуг в будь-якому випадку буде зростати.

Приміром, за інформацією, газ в Україні може подорожчати до 10,5 грн/куб (зараз - 6,9 грн), в результаті приблизно на 25% подорожчають опалення і гаряча вода. А за словами віце-президента Асоціації водоканалів Ольги Бабій, у вересні-жовтні холодна вода може подорожчати приблизно на 10%.

"Витрати, які будуть відшкодовуватися через плату за абонентське обслуговування, включалися до складу тарифів на комунальні послуги", - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Якщо документ ухвалять на засіданні уряду, то абонентську плату на тепло і воду почнуть нараховувати з травня 2019 року. В результаті наступного літа українці будуть отримувати платіжки і опалення.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Навіщо потрібна абонплата і який крок буде наступним

В майбутньому абонентська плата дозволить створити конкуренцію на ринку комунальних послуг. Якщо зараз постачальник орендує інфраструктуру і тільки він може нею користуватися, то вже незабаром, у рамках прийнятих законів і Кодексів, компанії розділять, а під'єднатися до мереж зможе будь-який постачальник. За обслуговування буде братися окрема плата - абонентська. А ось за використаний об'єм комунальних послуг потрібно буде платити безпосередньо компанії-постачальнику.

Якщо в прийнятому законі про ЖКП передбачені абонентські плати за воду і тепло, то в законі "Про комерційний облік газу" йдеться про введення абонплати на блакитне паливо. Більше того, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) навіть розробила відповідну методику визначення цін, але рішення "заморозило".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Якщо абонентську плату на воду і тепло "прив'язали" до мінімальної зарплати, то розмір абонплати на газ - до потужності лічильника. Ідея проста: чим потужніший лічильник, тим більше блакитного палива може споживати квартира. Найбільше серед українців поширені три види лічильників (вони відрізняються по діапазону робочого витрати): G4, G2,5, G1,6. Наприклад, якщо є газового плита, досить встановити лічильник G1,6, якщо ж блакитне паливо використовується і для опалення, доведеться встановлювати лічильник G4. За попередніми розрахунками, в Києві абонплата за такий лічильник складе близько 57 грн.

В прийнятих законах є й інші нововведення. Наприклад, пеня за комунальні борги і обов'язок платити не по квартирному, а по домовому лічильнику на воду. Зміни в законодавстві і введення абонплати дозволить Україні поступово побороти монополію на ринку ЖКП.

Відео: РБК-Україна