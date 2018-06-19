"Нужен свежачок": пропагандисты Кремля ищут образ нового врага для россиян

Социолог рассказал, как пропаганда помогает консолидировать населения вокруг власти

Российский социолог Игорь Эйдман рассказал, что пропагандисты Кремля ищут образ нового врага для россиян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, основной месседж внутренней кремлевской пропаганды: "Россия в кольце врагов, народ и власть должны быть едины, всех нас одинаково ненавидят и хотят уничтожить".

"Главная мысль многих "антипутинских" авторов: какой народ, такая и власть, Россия — мордор, он должен быть уничтожен; спасайтесь, кто может, а остальные ответят за преступления своей страны", - считает социолог.

Эйдман отметил, что кремлевская пропагандистская машина работает на создание именно такой картины мира в сознании россиян.

"Цель ее — дальнейшая консолидация населения вокруг власти, позиционирующей себя как единственного защитника от зловредных внешних врагов. Эта информационная компания достаточно успешна", - говорит Игорь.

Эксперт думает, что для большей эффективности пропаганды нужно периодически предъявлять населению каких-то реальных "ненавистников России".

"А с этим проблема. На Западе таких не сыскать днем с огнем. Украинские "бандеровцы" давно у публики оскомину набили. Нужен свежачок. Причем хорошо бы из числа россиян. Ненависть "предателей" еще болезненнее воспринимается массовым сознанием и эффективней консолидирует его вокруг власти", - сказал социолог.

Скриншот поста (facebook.com/ИгорьЭйдман)

Он подчеркивает, что даже в условиях жесточайшей войны надо разделять преступную власть в стране и саму страну, ее население. Только так можно ослабить и победить агрессора.

Скриншот поста (facebook.com/ИгорьЭйдман)

Ранее сообщалось, что в России мажоры погибли, устроив смертельное лобовое ДТП на квадроциклах (фото).

Сколько украинских политзаключенных в РФ