"Потрібен свіжачок": пропагандисти Кремля шукають образ нового ворога для росіян

Соціолог розповів, як пропаганда допомагає консолідувати населення навколо влади

Російський соціолог Ігор Эйдман розповів, що пропагандисти Кремля шукають образ нового ворога для росіян. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, основний меседж внутрішньої кремлівської пропаганди: "Росія в кільці ворогів, народ і влада повинні бути єдині, всіх нас однаково ненавидять і хочуть знищити".

"Головна думка багатьох "антипутінський" авторів: який народ, така і влада, Росія — мордор, він повинен бути знищений; рятуйтеся, хто може, а решта відповідатимуть за злочини своєї країни", - вважає соціолог.

Эйдман зазначив, що кремлівська пропагандистська машина працює на створення саме такої картини світу у свідомості росіян.

"Мета — подальша консолідація населення навколо влади, що позиціонує себе як єдиного захисника від шкідливих зовнішніх ворогів. Ця інформаційна компанія досить успішною", - каже Ігор.

Експерт думає, що для більшої ефективності пропаганди потрібно періодично пред'являти населенню якихось реальних "ненависників Росії".

"А з цим проблема. На Заході таких не знайти вдень з вогнем. Українські "бандерівці" давно у публіки оскому набили. Потрібен свіжачок. Причому добре б з числа росіян. Ненависть "зрадників" ще хворобливіше сприймається масовою свідомістю і ефективніше консолідує навколо влади", - сказав соціолог.

Скріншот поста (facebook.com/ИгорьЭйдман)

Він підкреслює, що навіть в умовах жорстокої війни треба розділяти злочинну владу в країні і саму країну, її населення. Тільки так можна послабити і перемогти агресора.

Скріншот поста (facebook.com/ИгорьЭйдман)

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