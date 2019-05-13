Нужна помощь: в Киев прилетел борт с ранеными бойцами ВСУ

Военные ВСУ доставлены с тяжелыми ранениями в Киев (фото: коллаж РБК-Украина)

Волонтеры призывают помочь украинским бойцам

Военные ВСУ, которых доставили с разными травмами и ампутациями в Киев, нуждаются в помощи. Об этом заявила известный волонтер Наталия Юсупова на своей странице в Facebook.

Сдать кровь можно в Центре крови на территории госпиталя, который находиться по адресу улица Госпитальная 18. Кровь принимается с понедельника по четверг с 9 до 12 часов. При себе нужно иметь паспорт.

Бойцы также нуждаются в спортивных костюмах, футболках, белье, носках. Размеры вещей 48-52. Кроме того, нужны продукты, вода, соки, питьевые йогурты, колбаса, сыр, кофе чай, сладкое, одноразовая посуда и влажные салфетки. Из лекарств - декасалгин и кетанов в ампулах.

Военные ВСУ доставлены с тяжелыми ранениями в Киев (видео: facebook.com/nataliiayusupova)

По словам волонтера, сейчас в госпитале много тяжело раненых, с ампутациями, с пулевыми ранениями и с потерей зрения.

"За прошедший месяц люди активно помогали продуктами и вещами, так что я смогла сэкономленные деньги отправить на карты тяжело раненым бойцам, около 60 тысяч гривен, на продукты ушло около 10 тысяч и на отправку посылок на передовую", - отметила Юсупова.

Если хотите помочь нашим бойцам, то можете сбросить средства на номер карты ПриватБанка 4176 4901 0002 3145, Ветвицкая Наталья Викторовна.

Напомним, что на Донбассе военные ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области. Бойцы продвинулись на киллометр.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе пропал военный ВСУ. Это произошло во время проведения операции Объединенных сил после боя с вражескими диверсантами.