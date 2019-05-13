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Потрібна допомога: у Київ прилетів борт з пораненими бійцями ЗСУ

STYLERЖиття    13.05.2019 - 19:51
Потрібна допомога: у Київ прилетів борт з пораненими бійцями ЗСУ
Військові ЗСУ з важкими пораненнями доставлені в Київ (фото: колаж РБК-Україна)

Волонтери закликають допомогти українським бійцям

Військові ЗСУ, яких доставили з різними травмами і кого в Київ, потребують допомоги. Про це заявила відомий волонтер Наталія Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

Здати кров можна в Центрі крові на території госпіталю, який знаходитися за адресою вулиця Шпитальна 18. Кров береться з понеділка по четвер з 9 до 12 годин. При собі потрібно мати паспорт.

Бійці також необхідні спортивні костюми, футболки, білизна, шкарпетки. Розміри речей 48-52. Крім того, потрібні продукти, вода, соки, питні йогурти, ковбаса, сир, кава, чай, солодке, одноразовий посуд і вологі серветки. З ліків - декасалгин і кетанов в ампулах.

Військові ВСУ з важкими пораненнями доставлені в Київ (відео: facebook.com/nataliiayusupova)

За словами волонтера, зараз в госпіталі багато тяжко поранених, з ампутованими кінцівками, з кульовими пораненнями та з втратою зору.

"За минулий місяць люди активно допомагали продуктами і речами, так що я змогла зекономлені гроші відправити на карти важко пораненим бійцям, близько 60 тисяч гривень, на продукти пішло близько 10 тисяч і на відправку посилок на передову", - зазначила Юсупова.

Якщо хочете допомогти нашим бійцям, то можете скинути кошти на номер карти ПриватБанку 4176 4901 0002 3145, Ветвицька Наталія Вікторівна.

Нагадаємо, що на Донбасі військові ЗСУ звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області. Бійці просунулися на киллометр.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі зник військовий ЗСУ. Це сталося під час проведення операції Об'єднаних сил після бою з ворожими диверсантами.

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