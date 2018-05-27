Нужна помощь: маленький Илюша нуждается в срочной операции

Состояние ребенка ухудшается

Украинцев просят маленькому мальчику Илье Мусиевичу. Информацию о сборе средств разместила ТСН.

Илья Мусиевич родился 6 августа 2017 года с тяжелым диагнозом – спиномозговая грыжа, парез нижних конечностей и врожденная гидроцефалия. Мальчик пережил уже несколько операций, но нужно провести еще несколько.

Медики провели несколько операций Илюше по удалению грыжи и установке шунтирующей системы в головной мозг правого желудочка. Однако через неделю после операции, шунт пришлось удалить, так как началась инфекция.

"Уже после вывода инфекции должны были ставить шунтирующую систему уже в левый желудочек, но на МРТ обнаружили кисту, которая удаляется с помощью эндоскопа, в Виннице такого аппарата нет, поэтому малыша направили в Киев в Институт нейрохирургии им. Ромоданова. Илюша туда попал в очень тяжелом состоянии, сам он не мог дышать и не мог двигать ручками, потом сделали бронхоскопию, после которой поставили диагноз - ларингомаляция. 29 января Илье поставили трахеостому. Теперь его ждет следующая операция по удалению кисты", - рассказала мама Ильи Мусиевича.

На данный момент состояние ребенка ухудшилось. У него началась температура и рвота. Врачи пытаются стабилизировать состояние мальчика.

Такое состояние дало отсрочку родителям для того, чтобы собрать средства для следующей операции. За все эти месяцы они старались самостоятельно справляться с финансовыми трудностями, но их ресурсы иссякли и средств у них нет. Они просят о помощи неравнодушных украинцев.

НОМЕР КАРТЫ ПРИВАТБАНК: 5168757321153308 Мусиевич Светлана

Напомним, украинцев просят помочь семье погибшего бойца Андрея Маслова.

Украинцев просят помочь семье погибшего воина Андрея Маслова, который отдал свою жизнь за Украину. Военный служил в 24-ой бригаде.

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Видео: video.rbc.ua