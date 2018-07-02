Нужна помощь: в Одессу прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ (фото)

В больницу прибыли 13 раненых защитников Украины
В Одессу в понедельник, 2 июля, доставили украинских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в соцсети Facebook.
Фото: facebook.com/АндрейТанцюра
На лечение и реабилитацию в одесский военный госпиталь доставлены 13 бойцов, трое из них в тяжелом состоянии.
Фото: facebook.com/АндрейТанцюра
Воинов отправят на лечение в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411 госпиталь).
Фото: facebook.com/АндрейТанцюра
Волонтер просит всех желающих помочь раненым солдатам с медикаментами.
Фото: facebook.com/АндрейТанцюра
"Ну и как всегда, если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!
Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsiura Andrii
Odessa, Ukraine
65000", - сообщил он.
Скриншот поста (facebook.com/АндрейТанцюра)
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