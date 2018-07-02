Нужна помощь: в Одессу прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ (фото)

В больницу прибыли 13 раненых защитников Украины

В Одессу в понедельник, 2 июля, доставили украинских военнослужащих, которые получили ранения в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

На лечение и реабилитацию в одесский военный госпиталь доставлены 13 бойцов, трое из них в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

Воинов отправят на лечение в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411 госпиталь).

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

Волонтер просит всех желающих помочь раненым солдатам с медикаментами.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

"Ну и как всегда, если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их нашим ребятам в госпитале, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании!

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

65000", - сообщил он.

Скриншот поста (facebook.com/АндрейТанцюра)

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