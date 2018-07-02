Потрібна допомога: до Одеси прибув борт з пораненими бійцями ВСУ (фото)

В лікарню прибули 13 поранених захисників України

В Одесу в понеділок, 2 липня, доставили українських військовослужбовців, які отримали поранення в бойових діях на Донбасі. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

На лікування та реабілітацію в одеський військовий госпіталь доставлено 13 бійців, троє з них у важкому стані.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

Воїнів відправлять на лікування у Військово-медичному клінічний центр Південного регіону (411 госпіталь).

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

Волонтер просить всіх бажаючих допомогти пораненим солдатам з медикаментами.

Фото: facebook.com/АндрейТанцюра

"Ну і як завжди, якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків і передачі їх нашим хлопцям в госпіталі, пишіть мені в лічку і я всіляко посодействую Вам у Вашому бажанні!

Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А..

Для перерахувань з-за кордону:

Western Union або Money Gram

Tantsiura Andrii

Odessa, Ukraine

65000", - повідомив він.

Скріншот поста (facebook.com/АндрейТанцюра)

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