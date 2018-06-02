Нужна помощь: пятимесячному Коле собирают деньги на срочную операцию

Время для сбора средств ограничено
Маленький Коля нуждается в срочной трансплантации печени. Призыв о помощи разместила ТСН.
У пятимесячного Коли из Винницы – билиарная атрезия желчевыводящих путей. И организм ребенка ежесекундно отравляет желчь, которая не выводится из его тела.
Без срочной трансплантации печени мальчик обречен. К сожалению, родственного донора у Коли нет и единственная возможность спасти малыша – это провести операцию в зарубежной клинике. Стоимость такой пересадки – 115 тысяч евро. Времени у родителей на сбор средств очень мало.
О серьезном заболевании стало известно, когда Коле исполнилось две недели. Родители увидели, что малыш пожелтел.
"Обнаружили у нас гемоглобин 86, но потом нам сказали, что подозрение на гепатит, мы поехали в другую больницу, сказали, что это не гепатит, едете в областную больницу", - вспоминает мама ребенка Тамила Тебидзе.
Из Винницы родители повезли Колю в Киев, где только в столичном "Охмадете" смогли поставить ребенку правильный диагноз – билиарная атрезия желчевыводящих путей. Желчь не выводится из организма Коли и отравляет его. Почти 5 месяцев своей жизни Коля находится в больницах.
Папа Коли остался дома, в Виннице, вместе с двумя трехлетними дочками, а мама вместе с Колей поехала во Львов, где ребенка смогли стабилизировать.
"Нам удалось его стабилизировать. Удалось поддержать медикаментозно его жизнедеятельность и его состояние. Ребенок нуждается только в трансплантации, быстрой трансплантации, родственного донора нет в семье", - рассказывает заведующий хирургического отделения Львовской городской детской клинической больницы Галина Курило.
Сейчас состояние ребенка начало ухудшаться. У него поднялась температура. Врачи держат его на антибиотиках и под капельницами.
Бельгийские врачи готовы принять Колю для проведения операцию. Билеты на самолет готова предоставить авиакомпания МАУ согласно договору, с телеканалом 1+1.
Стоимость операции для родителей Коли совершенно неподъемная. Времени на сбор средств – три недели.
"Люди добрые, я вас прошу, помогите спасти моего ребенка. Ждем, что нам просто добрые люди помогут, потому что это очень трудно для нашей семьи собрать такую сумму денег", - умоляет мать Коленьки.
Реквизиты для помощи:
Карточка "Приватбанка"
5168 7573 4503 6661
Телефон: +38 097 871 92 33, Тамила Тебидзе - мама Коли
Напомним, народный герой Украины просит помощи в борьбе с болезнью.
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Видео: video.rbc.ua