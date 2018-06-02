Нужна помощь: пятимесячному Коле собирают деньги на срочную операцию

Время для сбора средств ограничено

Маленький Коля нуждается в срочной трансплантации печени. Призыв о помощи разместила ТСН.

У пятимесячного Коли из Винницы – билиарная атрезия желчевыводящих путей. И организм ребенка ежесекундно отравляет желчь, которая не выводится из его тела.

Без срочной трансплантации печени мальчик обречен. К сожалению, родственного донора у Коли нет и единственная возможность спасти малыша – это провести операцию в зарубежной клинике. Стоимость такой пересадки – 115 тысяч евро. Времени у родителей на сбор средств очень мало.

О серьезном заболевании стало известно, когда Коле исполнилось две недели. Родители увидели, что малыш пожелтел.

"Обнаружили у нас гемоглобин 86, но потом нам сказали, что подозрение на гепатит, мы поехали в другую больницу, сказали, что это не гепатит, едете в областную больницу", - вспоминает мама ребенка Тамила Тебидзе.

Из Винницы родители повезли Колю в Киев, где только в столичном "Охмадете" смогли поставить ребенку правильный диагноз – билиарная атрезия желчевыводящих путей. Желчь не выводится из организма Коли и отравляет его. Почти 5 месяцев своей жизни Коля находится в больницах.

Папа Коли остался дома, в Виннице, вместе с двумя трехлетними дочками, а мама вместе с Колей поехала во Львов, где ребенка смогли стабилизировать.

"Нам удалось его стабилизировать. Удалось поддержать медикаментозно его жизнедеятельность и его состояние. Ребенок нуждается только в трансплантации, быстрой трансплантации, родственного донора нет в семье", - рассказывает заведующий хирургического отделения Львовской городской детской клинической больницы Галина Курило.

Сейчас состояние ребенка начало ухудшаться. У него поднялась температура. Врачи держат его на антибиотиках и под капельницами.

Бельгийские врачи готовы принять Колю для проведения операцию. Билеты на самолет готова предоставить авиакомпания МАУ согласно договору, с телеканалом 1+1.

Стоимость операции для родителей Коли совершенно неподъемная. Времени на сбор средств – три недели.

"Люди добрые, я вас прошу, помогите спасти моего ребенка. Ждем, что нам просто добрые люди помогут, потому что это очень трудно для нашей семьи собрать такую сумму денег", - умоляет мать Коленьки.

Реквизиты для помощи:

Карточка "Приватбанка"

5168 7573 4503 6661

Телефон: +38 097 871 92 33, Тамила Тебидзе - мама Коли

Напомним, народный герой Украины просит помощи в борьбе с болезнью.

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Видео: video.rbc.ua