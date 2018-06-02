Потрібна допомога: п'ятимісячному Колі збирають гроші на термінову операцію

Час для збору коштів обмежений

Маленький Коля потребує термінової трансплантації печінки. Заклик про допомогу розмістила ТСН.

У п'ятимісячного Колі з Вінниці – біліарна атрезія жовчовивідних шляхів. І організм дитини щомиті отруює жовч, яка не виводиться з його тіла.

Без термінової трансплантації печінки хлопчик приречений. На жаль, родинного донора у Колі немає і єдина можливість врятувати малюка – це провести операцію в закордонній клініці. Вартість такої пересадки – 115 тисяч євро. Часу у батьків на збір коштів дуже мало.

Про серйозне захворювання стало відомо, коли Миколі виповнилося два тижні. Батьки побачили, що малюк пожовтів.

"Виявили у нас гемоглобін 86, але потім нам сказали, що підозра на гепатит, ми поїхали в іншу лікарню, сказали, що це не гепатит, їдете в обласну лікарню", - згадує мама дитини Таміла Тебидзе.

З Вінниці батьки повезли Колю в Київ, де тільки в столичному "Охмадиті" змогли поставити дитині правильний діагноз – біліарна атрезія жовчовивідних шляхів. Жовч не виводиться з організму Колі і отруює його. Майже 5 місяців свого життя Коля знаходиться в лікарнях.

Тато Колі залишився вдома, у Вінниці, разом з двома трирічними доньками, а мама разом з Колею поїхала у Львів, де дитину змогли стабілізувати.

"Нам вдалося стабілізувати його. Вдалося підтримати медикаментозно його життєдіяльність і його стан. Дитина потребує лише трансплантації, швидкої трансплантації, родинного донора немає в сім'ї", - розповідає завідувач хірургічного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні Галина Курило.

Зараз стан дитини почав погіршуватися. У нього піднялася температура. Лікарі тримають його на антибіотиках і під крапельницями.

Бельгійські лікарі готові прийняти Колю для проведення операцію. Квитки на літак готова надати авіакомпанія МАУ згідно з договором, з телеканалом 1+1.

Вартість операції для батьків Колі абсолютно непідйомна. Часу на збір коштів – три тижні.

"Люди добрі, я вас прошу, допоможіть врятувати мою дитину. Чекаємо, що нам просто добрі люди допоможуть, тому що це дуже важко для нашої родини зібрати таку суму грошей", - благає мати Миколки.

Реквізити для допомоги:

Картка "Приватбанку"

5168 7573 4503 6661

Телефон: +38 097 871 92 33, Таміла Тебидзе - мама Колі

Нагадаємо, народний герой України просить допомоги у боротьбі з хворобою.

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Відео: video.rbc.ua