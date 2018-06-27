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"Нужно поломать ноги": сеть разгневал поступок житомирских подростков у памятника Небесной Сотне (фото)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 17:52
Фото: facebook.com)zhurnal.zhzh.info
Фото: facebook.com)zhurnal.zhzh.info

Группа парней устроила фотосессию, которая вызвала бурю негодования

В Житомире подростки устроили фотосессию возле памятника Небесной Сотне, который расположен на одной из главный площадец города. Об этом сообщил журналист Назарий Томчук на своей странице в Facebook.

"Приветствуйте. Некоторые представители молодого поколения Житомира. Автор — Влад Демчук. Обратите внимание, кто не заметил, на парня, который рачкует позади на памятнике", — написал он.

Скриншот поста (facebook.com/nazarijzt)

Журналист опубликовал скриншот поста, который подростки опубликовали в сети. К посту прикреплено фото, на котором один из парней стал на четвереньки позади скульптуры, которая символизирует души погибших Героев.

Скриншот (facebook.com/nazarijzt)

Пользователей сети разгневал поступок подростков.

"Только заметил четвертого. Может и не нормально, вот только устраивать суд Линча и сходу клеймить молодежь за тупую шутку не стоит", - пишут они.

"98 отметок "нравится" — ми имеем то, что заслуживаем", - отметили в сети.

"Наверное, нужно поломать ноги", - считают пользователи.

Напомним, что в сети шокированы изуродованными памятниками героям АТО.

В ночь на 24 июня в г. Буча и г. Доброполье были изуродованы памятники героям антитеррористической операции на Востоке Украины. В социальной сети Facebook в сообществе "Країни іншої не треба" показали фотографии, на которых видна разрытая могила и побитый памятник. Пользователи сети бурно отреагировали на случившееся, единогласно выразив мнение, что вандалов необходимо проучить.

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Теги: Житомир, памятник, небесная сотня
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