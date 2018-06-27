"Потрібно поламати ноги": мережу розгнівав вчинок житомирських підлітків біля пам'ятника Небесній Сотні (фото)

Група хлопців влаштувала фотосесію, яка викликала хвилю обурення

У Житомирі підлітки влаштували фотосесію біля пам'ятника Небесної Сотні, який розташований на одній з головних площадец міста. Про це повідомив журналіст Назарій Томчук на своїй сторінці в Facebook.

"Вітайте. Деякі представники молодого покоління Житомира. Автор - Влад Демчук. Зверніть увагу, хто не помітив, на хлопчину, який рачкує позаду на пам'ятнику", - написав він.

Скріншот поста (facebook.com/nazarijzt)

Журналіст опублікував скріншот поста, який підлітки опублікували в мережі. До посту прикріплено фото, на якому один з хлопців став на карачки позаду скульптури, яка символізує душі загиблих Героїв.

Скріншот (facebook.com/nazarijzt)

Користувачів мережі розгнівав вчинок підлітків.

"Тільки зауважив четвертого. Може і не нормально, от тільки влаштовувати суд Лінча і відразу таврувати молодь за тупу жарт не варто", - пишуть вони.

"98 відміток "подобається" - ми маємо те, на що заслуговуємо", - зазначили в мережі.

"Напевно, потрібно поламати ноги", - вважають користувачі.

Нагадаємо, що в мережі шоковані знівеченими пам'ятниками героям АТО.

У ніч на 24 червня в м Буча та м Добропілля були понівечені пам'ятники героям антитерористичної операції на Сході України. У соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Країни Іншої не вимагає" показали фотографії, на яких видно розрита могила і побитий пам'ятник. Користувачі мережі бурхливо відреагували на те, що трапилося, одноголосно висловивши думку, що вандалів необхідно провчити.

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