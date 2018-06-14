Обещал подарить, но не успел: сын похоронил отца в новом BMW (видео)

В сети появились фото и видео с похорон

Молодой человек из Нигерии по имени Азубуике обещал своему отцу подарить новый автомобиль. Его отец умер, и Азубуике так и не успел сделать ему обещанный подарок при жизни.

Он поехал в салон и купил BMW за £66 тыс. (более 2,3 млн гривен), в котором похоронил своего отца. Об этом сообщает Ladbible.

Местные жители были ошеломлены поступком Азубуике.

Фото: Похороны в авто (Jamie Pyatt/ ladbible.com)

Фото с похорон попало в сеть. Мнения пользователей о поступке мужчины разделились: одни оценили поступок парня, другие посоветовали покупать подарки родителям при жизни, а хоронить близких – в хорошем гробу.

Видео: Мужчина похоронил отца в новой машине (YouTube/Dadakov News)

Ранее стало известно о смерти звезды популярного американского сериала.

Годовщина катастрофы Ил-76 в Луганске (видео: РБК-Украина)