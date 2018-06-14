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Обіцяв подарувати, але не встиг: син поховав батька в новому BMW (відео)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 17:19
Фото: twitter.com/theNETn
Фото: twitter.com/theNETn

У мережі з'явилися фото і відео з похорону

Юнак з Нігерії на ім'я Азубуіке обіцяв своєму батькові подарувати новий автомобіль. Його батько помер, і Азубуіке так і не встиг зробити йому обіцяний подарунок при житті.

Він поїхав в салон і купив BMW за £66 тис. (понад 2,3 млн гривень), в якому поховав свого батька. Про це повідомляє Ladbible.

Місцеві жителі були приголомшені вчинком Азубуіке.

Фото: Похорон в авто (Jamie Pyatt/ ladbible.com)

Фото з похорону потрапило в мережу. Думки користувачів про вчинок чоловіка розділилися: одні оцінили вчинок хлопця, інші порадили купувати подарунки батькам за час їхнього життя, а ховати близьких – у хорошій труні.

Відео: Чоловік поховав батька в новій машині (YouTube/Dadakov News)

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Теги: автомобиль, похорон
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