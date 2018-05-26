Облачно с прояснениями: синоптики рассказали, кому сегодня "повезет" с погодой

Часть страны сегодня ожидает облачная погода с возможными дождями

Сегодня, 26 мая, сразу несколько регионов Украины "накроет" облачная погода с дождями. Об этом сообщается на сайте Sinoptik.ua.

Так, особенно теплой погода будет в восточных регионах. Там ожидается теплая и безоблачная погода. Температура воздуха прогреется до 18-22 градусов тепла. Совершенно иной она будет в западных и южных регионах.

Там стоит ожидать облачную погоду с дождями и возможными прояснениями. Столбик термометра будет показывать 23-15 градусов по Цельсию.

Смешанная погода будет в центральной Украине. Там в части областей стоит ждать облаков, дождей и температуры около 19 тепла. В то же время некоторых "счастливчиков" ждет солнечная погода и 20 градусов тепла.

Фото: погода в Украине (sinoptik.ua)

В то же время жителям столицы сегодня будет "припекать" солнышко. Осадков не предвидится, а температура воздуха будет на уровне 20-22 градусов тепла.

Фото: погода в Киеве и области (sinoptik.ua)

Кстати, украинские синоптики составили прогноз погоды на последний весенний месяц. Они утверждают, что май будет достаточно прохладным. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует начало месяца довольно прохладным, а ближе к середине мая – заморозки. Кроме того, Горбань сообщил, что ближе к 4-5 мая украинцев ожидают дожди и даже буря.

А вот специалисты Украинского гидрометцентра не так категоричны в своих прогнозах. Они сообщают, что май действительно будет прохладным месяцем, но будет тепло, местами даже жарко.

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