Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Облачно с прояснениями: синоптики рассказали, кому сегодня "повезет" с погодой

STYLERLIFE        26.05.2018 - 13:36
Фото: дожди (fonwall.ru)
Фото: дожди (fonwall.ru)

Часть страны сегодня ожидает облачная погода с возможными дождями

Сегодня, 26 мая, сразу несколько регионов Украины "накроет" облачная погода с дождями. Об этом сообщается на сайте Sinoptik.ua.

Так, особенно теплой погода будет в восточных регионах. Там ожидается теплая и безоблачная погода. Температура воздуха прогреется до 18-22 градусов тепла. Совершенно иной она будет в западных и южных регионах.

Там стоит ожидать облачную погоду с дождями и возможными прояснениями. Столбик термометра будет показывать 23-15 градусов по Цельсию.

Смешанная погода будет в центральной Украине. Там в части областей стоит ждать облаков, дождей и температуры около 19 тепла. В то же время некоторых "счастливчиков" ждет солнечная погода и 20 градусов тепла.

Фото: погода в Украине (sinoptik.ua)

В то же время жителям столицы сегодня будет "припекать" солнышко. Осадков не предвидится, а температура воздуха будет на уровне 20-22 градусов тепла.

Фото: погода в Киеве и области (sinoptik.ua)

Кстати, украинские синоптики составили прогноз погоды на последний весенний месяц. Они утверждают, что май будет достаточно прохладным. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует начало месяца довольно прохладным, а ближе к середине мая – заморозки. Кроме того, Горбань сообщил, что ближе к 4-5 мая украинцев ожидают дожди и даже буря.

А вот специалисты Украинского гидрометцентра не так категоричны в своих прогнозах. Они сообщают, что май действительно будет прохладным месяцем, но будет тепло, местами даже жарко.

Троица в 2018 году: история и традиции праздника (video.rbc.ua)

"Тепло, но дождливо": народный синоптик уточнил погоду на Троицу "Дожди помешают сбору урожая": синоптик рассказал, какой будет погода этим летом
Теги: погода, Дождь, украинцы, синоптик
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top