"Обмывали перекупку машины": под Киевом произошла серьезная драка из-за замечания

Фото: РБК-Украина

Житель сделал замечание, в результате возник конфликт с рукоприкладством

В городе Вишневое, что под Киевом, по улице Европейская между домами №24 и №22 произошла серьезная драка между жителем одного из домов и компанией, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua в Facebook.

"Начиная с 18 часов, трое мужчин с ребенком на всю включили в машине музыку 80х, открыв все двери, распивали алкоголь, веселились. Как позднее выяснилось, "обмывали" перекупку машины бус Mercedes Vita, госномер AA2284MH, цвет желтый. В ней же и происходило веселье. Было сообщено о данном мероприятии в местные охранные органы, было обещано прислать патруль", - написано в публикации.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Сообщается, что один из жителей дома №24 подошел и сделал компании замечание, попросив сделать музыку тише. В результате со стороны компании началась драка. Жителю нанесли множество ударов. В основном все происходило в арке его дома.

"Один из этой компании (житель города Вишневого, который продал им машины, а также они у него арендуют жилье) пытался остановить своих друзей, беженцев из Мариуполя. Двое нападавших оказались родственниками (дядя и племянник). Оба родственника били лежачего пострадавшего ногами по голове и лицу, далее племянник сделал "розочку" из бутылки, которую распили ранее. Розочкой не успел воспользоваться, потому как приехала полиция", - добавили в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Также там присутствовал ребенок, которого мама закрыла вместе с собой в машине. Женщина прибежала на драку. На место инцидента приехала полиция и скорая помощь.

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