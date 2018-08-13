"Обмивали перекуп машини": під Києвом сталася серйозна бійка за зауваження

Фото: РБК-Україна

Житель зробив зауваження, в результаті виник конфлікт з рукоприкладством

У місті Вишневе, що під Києвом, по вулиці Європейська між будинками №24 та №22 відбулася серйозна бійка між жителем одного з будинків і компанією, які були в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua у Facebook.

"Починаючи з 18 години, троє чоловіків з дитиною на всю включили в машині музику 80х, відкривши всі двері, розпивали алкоголь, веселилися. Як пізніше з'ясувалося, "обмивали" перекуп машини бус Mercedes Vita, держномер AA2284MH, колір жовтий. В ній же відбувалися веселощі. Було повідомлено про даний захід в місцеві охоронні органи, було обіцяно надіслати патруль", - написано в публікації.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Повідомляється, що один з мешканців будинку №24 підійшов і зробив компанії зауваження, попросивши зробити музику тихіше. В результаті з боку компанії почалася бійка. Жителю завдали багато ударів. В основному все відбувалося в арці його будинку.

"Один з цієї компанії (житель міста Вишневого, який продав їм машини, а також вони орендують житло) намагався зупинити своїх друзів, біженців з Маріуполя. Двоє нападників виявилися родичами (дядько та племінник). Обидва родича били лежачого потерпілого ногами по голові та обличчю, далі племінник зробив "трояндочку" з пляшки, яку розпили раніше. Трояндочкою не встиг скористатися, бо приїхала поліція", - додали в повідомленні.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Також там була присутня дитина, яку мама закрила разом з собою в машині. Жінка прибігла на бійку. На місце інциденту приїхала поліція і швидка допомога.

Нагадаємо, у Києві в ДТП постраждала жінка.

В районі Борщагівки автомобіль марки Lanos на повному ходу влетів в стовп. Потерпіла отримала травми голови та була госпіталізована.

Також ми писали про те, що в Києві побили активіста через підозри в гомосексуалізмі.

Повідомляється, що невідомі побили двох хлопців з-за того, що вони пили вино, а не пиво, тому що "пиво - це чоловічий напій".

Раніше в центрі Одеси чоловік "під речовинами" бив жінок, одна з них - вагітна

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Не словом, а ділом, або нардепи пускають в хід кулаки