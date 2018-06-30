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"Обобрали до трусов": голые россиянки митингуют против пенсионной реформы Путина (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 17:12
Иллюстративное фото: Путин (Styler)
Иллюстративное фото: Путин (Styler)

Россияне уверены, что государство их обворовывает

В Российской Федерации устроили специальный перфоманс, освященный повышению пенсионного возраста. Соответствующие фото опубликовала участника акции Анастасия Шевченко на своей странице в Facebook.

"Демократической коалиции Дона отказали в проведении митинга Против повышения пенсионного возраста, но нас не остановить. Государство обворовывает нас. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/svobodupopugayu)

В связи с этим девушки уверены, что их "обобрали до трусов".

Фото: митинг в России против пенсионной реформы (facebook.com/svobodupopugayu)

"Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов. Хватит это терпеть. Подключайтесь к нашему флешмобу и выкладывайте в соцсети фото с похожим плакатом и хештегом", - подчеркнула она.

Фото: митинг в России против пенсионной реформы (facebook.com/svobodupopugayu)

Кстати, Кремль признает наличие трудностей в переговорах по посещению политзаключенных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным", - отметил Песков.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в РФ без "предварительного уведомления". Вместе с тем он отметил, что "процесс идет" и "омбудсмены работают во исполнение договоренностей двух президентов".

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Теги: Россия, митинг, реформа, пенсионер
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