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"Обібрали до трусів": голі росіянки мітингують проти пенсійної реформи Путіна (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 17:12
Ілюстративне фото: Путін (Styler)
Ілюстративне фото: Путін (Styler)

Росіяни впевнені, що держава їх обкрадає

В Російській Федерації влаштували спеціальний перфоманс, присвячений підвищенню пенсійного віку. Відповідні фото опублікувала учасника акції Анастасія Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"Демократичній коаліції Дона відмовили у проведенні мітингу Проти підвищення пенсійного віку, але нас не зупинити. Держава обкрадає нас. Тому ми провели пікети відчаю та безвиході", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/svobodupopugayu)

У зв'язку з цим дівчини впевнені, що їх "обібрали до трусів".

Фото: мітинг у Росії проти пенсійної реформи (facebook.com/svobodupopugayu)

"Уряд підвищує пенсійний вік і ПДВ. Зростають ціни на бензин, підвищуються державні мита, з 1 липня йдуть ціни на комуналку. Друзі, нас обібрали до трусів. Досить це терпіти. Підключайтеся до нашого флешмобу і викладайте в соцмережі фото зі схожим плакатом і хештегом", - підкреслила вона.

Фото: мітинг у Росії проти пенсійної реформи (facebook.com/svobodupopugayu)

До речі, Кремль визнає наявність труднощів у переговорах по відвідуванню політв'язнів. Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

"Там, як і раніше відбувається вельми проблематична ситуація з синхронізацією дій двох омбудсменів. Зрозуміло, що досить великий дефіцит взаємної довіри, але повна поки розкоординація. Про ефективність їх роботи судити президентам, бо саме вони давали доручення своїм підлеглим", - зазначив Пєсков.

За його словами, український омбудсмен Людмила Денисова приїхала в РФ без "попереднього повідомлення". Разом з тим він зазначив, що "процес іде" і "омбудсмени працюють на виконання домовленостей двох президентів".

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Теги: Россия, митинг, реформа, пенсионер
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