"Обрел пристанище в чистилище": Константин Райкин попал в базу "Миротворца"

Подозревался давно, а доказательства нашли только недавно

Известного российского артиста и режиссера Константина Райкина добавили в базу сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице "Миротворца" в социальной сети Facebook.

Российский артист Константин Райкин был добавлен в базу сайта "Миротворец" за незаконный въезд на территорию оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях.

Отмечается, что Константин Райкин посещал оккупированный Крым и участвовал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным в мероприятии, посвященному встрече с крымскими деятелями культуры. На встрече обсуждались вопросы интеграции Крыма в культурное пространство Российской Федерации.

Скриншот поста (facebook.com/myrotvorets.center)

На сайте "Миротворца" опубликованы фотографии, которые доказывают посещение Крыма Константином Райкиным и участие в мероприятиях вместе с Владимиром Путиным.

Сообщается, что об этих встречах было известно еще в 2014 году, но убедительные доказательства были найдены лишь недавно.

Фото: База "Миротворца" (psb4ukr.org)

Константин Райкин – руководитель московского театра "Сатирикон", актер театра и кино, сын известного советского артиста Аркадия Райкина. В России Константин Райкин внесен в другой список – список деятелей культуры, которые регулярно критикуют Россию и нелестно отзываются о ее гражданах.

Напомним, в ноябре 2017 года в Одессе был сорван концерт Константина Райкина.

Пострадавших и задержанных в ходе срыва концерта не было. Отметим, что как только активисты вошли в зал, артист поспешил ретироваться со сцены. Полиции не удалось помешать задуманному срыву концерта. В итоге поэтический моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо..." оказалась сорванным.

Активист Сергей Стерненко напомнил, что Райкин является "крымнашистом, лицом, которое является врагом Украины, публично поддержал аннексию Крыма".

"Итак, концерт кримнашиста россиянина Райкина в Одессе сорван. Здесь не будут выступать те, кто поддерживает убийц", - написал он.

Кстати, Рубана внесли в базу "Миротворца".